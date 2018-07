El rey Juan Carlos abdica en favor de su hijo Felipe

A las 10.30 horas, el jefe del Ejecutivo ha anunciado en una breve declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la voluntad del rey y poco después la Casa Real ha difundido la carta en la que don Juan Carlos comunica su decisión de abdicar de la Corona.

"A los efectos constitucionales procedentes, adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al señor Presidente del Gobierno en este acto, mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar la Corona de España", reza la carta, publicada junto con dos fotografías del despacho del rey en las que se ve al Monarca estrechando la mano a Mariano Rajoy y entregándole dicha misiva.

Se trata de una decisión "muy meditada" que el rey tomó en enero, a los 76 años de edad, y que no ha estado vinculada a su estado de salud ni a "coyunturas de uno u otro tipo", según han informado fuentes de la Casa del Rey.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, conocían desde marzo la voluntad del monarca, que ha decidido mantener su agenda oficial salvo el acto que esta mañana tenía previsto en Barcelona.

De ese modo, el rey aparecerá esta tarde en público por primera vez tras anunciar su abdicación, en la audiencia que ofrecerá en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Cámara de Comercio de EEUU, Thomas J. Donohue, y presidirá mañana en San Lorenzo de El Escorial un acto militar acompañado del príncipe.

Rajoy ha anunciado que mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para activar el procedimiento previsto en la Constitución, que pasa por la aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales. Juristas han destacado que, aunque hay antecedentes históricos de abdicaciones, no se pueden aplicar, ya que es la primera vez que un rey lo es en democracia y hay que actuar sobre la base exclusiva de lo que establece la Constitución.

Es precisa, por tanto, una ley orgánica para consumar la abdicación, lo que significa que la abdicación no es un hecho inmediato y no produce efectos hasta que las Cortes no la aceptan a través de dicha ley.

La ley orgánica que protocolizará la decisión del Rey constaría de dos artículos, el primero de los cuales únicamente señalaría que queda aprobada la abdicación del rey y, el segundo, reseñaría que la renuncia entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se tramitaría por el procedimiento de lectura única, según los juristas, que indican que requeriría la mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple en el Senado.

La Carta Magna sí establece que la proclamación del nuevo rey -que será Felipe VI- será ante las Cortes Generales, ante las que prestará juramento de "desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas".

El presidente del Gobierno ha afirmado que don Juan Carlos deja "una impagable deuda de gratitud" a todos los españoles y ha subrayado que ha sido "el mejor portavoz y la mejor imagen" del Reino de España en el exterior, un "defensor infatigable" de los intereses del país. Ha manifestado que el rey Juan Carlos fue "el principal impulsor" de la democracia española y supo ser "su baluarte cuando la vio amenazada".

También se ha referido a su sucesor, de quien ha apuntado que "su preparación, su carácter y la amplia experiencia en asuntos públicos que ha ido adquiriendo en los últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas".