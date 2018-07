La retirada de Rubalcaba provoca un terremoto en el PSOE

El terremoto no ha hecho más que empezar. Patxi López sigue los pasos de Rubalcaba y anuncia que se va del PSOE de Euskadi. Lo hace porque, según dice, "los nuevos tiempos merecen nuevas caras". Sin embargo, no desvela si se presentará al Congreso Extraordinario, "lo importante no es dónde estemos cada uno, sino dónde podemos ayudar más al proyecto".

Rubalcaba ha anunciado que no se apartará hasta que no haya nuevo secretario general

Los otros posibles aspirantes a las primarias afirman que Rubalcaba se euivoca convocando un Congreso. En palabras de la exministra Came Chacón, "ahora toca escuchar a los ciudadanos". Para ello, pide primarias abiertas y destaca que lo demás, "lleva la huella personal de Rubalcaba".



En el argumento de apertura, le sigue Eduardo Madina. No obstante, la única que sonríe de momento es Susana Díaz. Por ahora no se ha pronunciado y está por ver si aspira a algo más, aunque su equipo destaca que se quiere centrar en Andalucía. Sin embargo, figuras como la exministra Rosa Aguilar, ha declarado que "Díaz quiere seguir dando pasos firmes y seguros e ir a más".



Mientras cada uno coge posición en el nuevo escenario, Rubalcaba ya ha anunciado que no se apartará mientras no haya un nuevo secretario general y destaca que controlorá el partido hasta que salga por la puerta.