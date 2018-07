Chacón rechaza la "decisión personal" de Rubalcaba de convocar un Congreso y no dice si se presentará

La exministra y excandidata a la Secretaría General del PSOE Carme Chacón ha rechazado este la "decisión personal" del líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, de convocar un congreso extraordinario del partido y no ha aclarado si se presentará para volver a intentar ser secretaria general.



Además, ha lamentado que la dirección del PSOE haya puesto tantas "excusas" para, finalmente, no dar voz a los ciudadanos en un proceso de primarias abiertas a los no militantes del partido para elegir al próximo candidato a la Moncloa.



En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la exministra ha subrayado que el PSOE está "en uno de los peores momentos de su historia" y que este domingo los ciudadanos lanzaron el mensaje claro de que quieren apertura y participación.



Chacón ha dicho además que la convocatoria de un Congreso antes de las primarias es una decisión que tiene la "huella" de Rubalcaba y, preguntada una y otra vez si se presentará para ser secretaria general, ha asegurado que ahora no está pensando en eso, sino en la "respuesta contundente" que los ciudadanos dieron al PSOE.