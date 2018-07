Patxi López deja su cargo y anuncia un congreso extraordinario en el PSE

López ha dado una rueda de prensa para explicar la situación del partido tras la ejecutiva nacional que decidió convocar un congreso extraordinario del PSOE el 19 y 20 de julio y anunció la marcha de Alfredo Pérez Rubalcaba, al que siguió una ejecutiva vasca por la tarde. Preguntado directamente si aspiraba a ser secretario general del PSOE, Patxi López ha dicho reiteradamente que el nombre "no está escrito", aunque ha matizado que él no tiene ambiciones personales y estará "para ayudar al partido donde se crea que sea necesario".



También ha señalado que quiere primarias abiertas en el PSOE "y se van a hacer", aunque defiende la solución adoptada de celebrar primero un congreso extraordinario: "Creo que antes necesitamos fortalecer el partido, es una cuestión de ordenar los tiempos, sin un partido fuerte no hay candidato que valga".