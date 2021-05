España sigue bajo restricciones, aunque algunas de ellas, en función de la comunidad autónoma, ya tienen fecha de caducidad: el próximo 9 de mayo decae el estado de alarma, razón por la que el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde se antoja como vital. Las regiones piden explicaciones jurídicas, aunque el Gobierno mantiene que ya hay herramientas suficientes para lidiar con la pandemia.

En cualquier caso, el temor de las CCAA va de la mano de un aumento de los contagios con el fin del toque de queda, los máximos en reuniones o los cierres perimetrales. Y, en este sentido, la situación epidemiológica para estar dando un respiro a los hospitales.

La incidencia continúa bajando, y mientras ayer se situaba en 223 puntos, hoy registra 213,90. Desde el inicio de la pandemia, en España han fallecido 78.399 personas a causa del coronavirus y un total de se han contagiado 3.544.945 de la enfermedad y han sido confirmadas por prueba PCR.

Otra buena noticia es que España está cumpliendo con los objetivos de vacunación y ya supera los cinco millones de personas inmunizadas. En total, son ya 5.098.903 las personas que han recibido la pauta completa, es decir, un 12,7% de la población a vacunar en todo el país. Además, ya se han repartido entre las comunidades autónomas un total de 17,6 millones de dosis, de las cuales ya se ha administrado el 97,3%.

A continuación, repasamos las restricciones en cada autonomía:

Andalucía

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Desde el 29 de abril se ha recuperado la movilidad entre provincias

- Reuniones limitadas a un máximo de seis personas

- Cierre perimetral de varios municipios

- No obstante, hay medidas que varían según el nivel de alerta de cada población, que puedes consultar en este mapa interactivo

Madrid

- Toque de queda de 23:00 a 06:00 horas

- Prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios

- Hostelería: máximo seis comensales por mesa en terrazas y cuatro en el interior, con el consumo en barra prohibido y el cierre a las 23:00 horas

- Cierre perimetral por zonas básicas de salud

Galicia

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios cerrados, y seis en espacios abiertos, salvo convivientes. En los municipios con cierre perimetral, solo convivientes.

Thank you for watchin

Thank you for watching

Cataluña

-Se levanta el cierre comarcal

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas

- Limitación de seis personas en encuentros sociales

- Horario de la hostelería de 07:30 a 17:00. Limitaciones de aforo en el comercio y centros comerciales. Puedes consultar los detalles aquí.

- También se autorizará la reapertura de los bares y restaurantes que están en el interior de los centros comerciales. De esta forma, tendrán el mismo horario que el resto del sector: de las 7:30 a las 17:00 horas.

- También desde el 26 se permite un 50% del aforo en actividades deportivas, mientras los ciclos formativos y el bachillerato van a recuperar la presencialidad en las clases.

Aragón

- Cierre perimetral de la comunidad autónoma, de la comarca de La Litera y de los municipios de Tarazona, Fraga, Jaca y Cinco Villas.

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas al aire libre y cuatro en espacios cerrados, salvo convivientes. En los municipios con limitaciones adicionales, solo cuatro personas

- Puedes consultar el resto de medidas al detalle aquí

Asturias

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Cierre perimetral del Principado

- Cierre del interior de la hostelería a las 21:00 horas

- Puedes consultar las medidas por niveles de alerta en Asturias en este mapa

Cantabria

- Cierre perimetral de la región

- Cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00

- En espacios públicos y privados grupos de máximo 4 personas a excepción de convivientes

Castilla-La Mancha

- Toque de queda nocturno de 00:00 a 06:00 horas

- Cierre perimetral de la región

- Grupos de hasta seis personas en espacios públicos y privados

- Puedes consultar todas las medidas en este mapa interactivo

Comunidad Valenciana

- Cierre perimetral hasta el fin del estado de alarma

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Encuentros limitados a seis personas de dos grupos de convivencia, entre otras limitaciones que se pueden consultar aquí

- Cierre de la hostelería a las 22:00 horas

- Las actividades culturales ampliarán su aforo hasta el 75% y las ceremonias hasta el 50 %

Canarias

- Cierre perimetral del archipiélago salvo prueba diagnóstica negativa

- Las medidas y el toque de queda varían según los niveles de alerta por islas: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro están en el nivel 2; Fuerteventura y Las Palmas en nivel 1. Puedes consultar las medidas al detalle para cada nivel del 'semáforo' en este enlace

Castilla y León

- Cierre perimetral

- Toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas

Euskadi

- Cierre perimetral de la comunidad y de localidades con incidencia superior a 400

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Cierre de la actividad a las 21:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios privados, entre otras medidas

Baleares

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas

- Limitaciones de aforo (que puedes consultar aquí) en función del nivel de alerta de cada isla: Menorca y Formentera están en nivel 1 y las restantes islas en el 2.

Navarra

- Cierre perimetral de la Comunidad Foral

- Limitación de la entrada y salida en algunos municipios

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones de máximo seis personas en espacios públicos abiertos (cuatro cerrados). En espacios privados, solo para la unidad de convivencia.

Murcia

- Cierre perimetral de la Región

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Máximo de seis personas en espacios de uso público abiertos. Máximo de cuatro personas en espacios de uso público cerrados y privados: puedes consultar las medidas por municipios en este enlace

La Rioja

- Cierre perimetral de la comunidad

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00.

- Máximo 6 personas. En los municipios en nivel 5, el máximo de reuniones es de 4 personas.

Extremadura

- Cierre perimetral de la comunidad

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones: máximo 4 personas en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos

Ceuta

- Cierre perimetral

- Toque de queda de las 22:00 a las 6:00 horas

- Máximo 4 personas en espacios públicos (cerrados y abiertos) y privados

Melilla

- Cierre perimetral

- Limitación a la movilidad nocturna de las 22:00 a las 6:00 horas

- Máximo 4 personas en espacios de uso público, tanto cerrados como abiertos, salvo que se trate de convivientes. Únicamente convivientes en espacios de uso privado y domicilios