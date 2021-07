Tenso debate el que se pudo ver este jueves en la Asamblea de Madrid con motivo de la Proposición No de Ley llevada a la cámara por Unidas Podemos para hacer cumplir la ley contra la LGTBIfobia aprobada en 2016.

La diputada de la formación morada Paloma García Villa defendía que el colectivo tiene como "única revancha" el "haber sobrevivido". "Nosotras, nosotros, nosotres, no tenemos ni una sola víctima en el otro lado", aseguraba.

Fue entonces cuando Alicia Rubio, diputada de Vox, cargó duramente contra la representante de Podemos, acusándola de "utilizar" el asesinato de Samuel "sin respeto hacia él y su familia". "Viven ustedes en el mundo de Yupi, empeñados en la revolución pornomarxista con el dinero de otros", dijo en el cierre de su intervención, lo que llevó algo de desconcierto a la cámara.

Fue entonces cuando recibió dos respuestas que han sido muy aplaudidas en redes por parte de los diputados Eduardo Rubiño (Podemos) y Santiago Rivero (PSOE). "Yo que soy nuevo en esta Asamblea sabía que iba a vivir cosas bochornosas, pero el discurso LGTBIfóbico no tiene nombre. Yo de la ultraderecha ni me asusto, ni me extraño", replicó Rivero, que, en el vídeo, le habla a Rubio de los supuestos "privilegios" que asegura tener el colectivo LGTBI.

Rubiño, por su parte, asegura que se trata de un tema político, algo que afirma que Vox niega "porque tienen que sacar a pasear la xenofobia y el racismo", como en el caso de Samuel. Ambos diputados reprocharon al PP su postura contraria en esta proposición de Unidas Podemos.