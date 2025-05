El PSOE acusa al PP de "desear el caos" en el apagón: "Feijóo esperaba un gran fracaso, solo sabe crispar"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este domingo que el Partido Popular "deseaba el caos" en el contexto del apagón del pasado 28 de abril, pero que "la sociedad española ha vuelto a darles una lección". En unas declaraciones grabadas remitidas a los medios, la dirigente socialista ha reivindicado respecto a la crisis eléctrica que España ha vuelto a enfrentarse a una situación crítica y que la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar. "Los españoles han demostrado que somos un país envidiable y los socialistas queremos reconocer esa responsabilidad colectiva", ha ensalzado para posteriormente remarcar que los servicios públicos y el estado del bienestar también han sido clave para atravesar esta coyuntura.

Frente a ello, ha sostenido que el PP se ha dedicado a dudar, enfangar y atacar: "No nos engañemos, el Partido Popular deseaba el caos. El señor Feijóo esperaba un gran fracaso y ha encontrado responsabilidad y acierto", ha aseverado para seguidamente incidir en que, al verse "descolocados porque no saben gestionar", han optado por crispar. "El Partido Popular no sabe hacer otra cosa que crispar", ha añadido.

Estas palabras de Peña llegan después de que la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, haya acusado al Gobierno de "anteponer" la energía renovable a la seguridad del suministro, causando el apagón del 28 de abril. "Hemos visto como no ha sido capaz de garantizar un suministro de energía en España y nos ha llevado al apagón", ha destacado este domingo en declaraciones a los medios Martín, quien ha afirmado que el Ejecutivo "conocía el riesgo de los apagones, pero los negó siempre".

"El apagón es consecuencia de una política energética sectaria, una política en la que el Gobierno prima unas energías como son la solar y la fotovoltaica mientras que demoniza otras como es la nuclear, los ciclos combinados o la hidroeléctrica", ha declarado la popular.

Esta "demonización" supone un problema, según Martín, porque esas energías "son las que pueden acudir al rescate cuando se producen oscilaciones en la red".

"Los españoles lo primero que piden es energía, lo segundo es que sea barata y en tercer lugar que sea verde y que contamine lo menos posible", ha apuntado Martín, acusando al Gobierno de haber "invertido" este orden y haber "antepuesto la energía renovable a la seguridad del suministro".