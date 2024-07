El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha respondido este martes a las amenazas de Vox de romper los gobiernos autonómicos si aceptan el reparto de menores migrantes no acompañados, asegurando que no aceptan "órdagos". "No nos impresionan los órdagos de Vox. Solidaridad, toda. Chantajes, ninguno", ha sostenido, y ha avanzado que este martes su partido enviará una carta a la Comisión Europea "alertando" de la "inacción del Gobierno" de Pedro Sánchez en materia migratoria.

Así lo ha señalado Sémper en una rueda de prensa desde Génova posterior a la reunión del Comité de Dirección, que se ha centrado en materia de migración. El debate sobre la reubicación de los menores migrantes ha provocado un conflicto entre el PP y Vox, socios en varios gobiernos autonómicos, debido a que la ultraderecha rechaza frontalmente acoger a estos niños. Por ello, ha amenazado con romper con los 'populares' en las comunidades que lo aprueben, pero el PP ha eludido estas advertencias y asegura que "las amenazas y los chantajes no funcionan con ellos".

Sémper ha sostenido que el Gobierno es "irresponsable en materia migratoria" y le ha acusado de jugar a "la división". "Los menores no son bultos ni paquetería exprés. No nos impresionan los órdagos de Vox. Solidaridad, toda. Chantajes, ninguno", ha zanjado el portavoz 'popular'. Además, ha asegurado "las amenazas y chantajes les funcionan a los independentistas con Sánchez", pero no así con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz cree que el partido ultraderechista "se equivoca": "Que se olvide cualquiera de que con nosotros funcionan. Ellos verán lo que hacen". Por otro lado, ha cargado duramente contra el Gobierno central y ha avanzado que "hoy mismo -en referencia a este martes- anuncia que remitirán a la Comisión Europea una carta de Dolors Montserrat, alertando de la inacción del Gobierno en materia migratoria".

Elude contestar si todas las CCAA apoyarán la reubicación

Sobre la reforma de la ley de extranjería que se discute este miércoles en la conferencia sectorial, Sémper que, "con carácter general", las comunidades "pueden atender a los menores hasta el límite de su capacidad": "Excederla sería un comportamiento inhumano". Y ha defendido que "todos los presidentes son solidarios, pero nadie puede pedir que ofrezcan más de lo que tienen".

El 'popular' ha pedido al Gobierno "desarrollar una política eficaz que ejerza un control de fronteras" y se ha preguntado: "¿Dónde está (el ministro de Exteriores, José Manuel) Albares, y qué gestiones hace en países de origen?". Pero preguntado sobre lo que votarán las comunidades, ha eludido la pregunta y ha afirmado que "es solidaridad pero no irresponsabilidad".

"Mañana tienen que participar todas las CCAA", ha subrayado, pero ha pedido conocer la financiación que se destinará, las condiciones, etc. Es decir, que las comunidades "tienen que ser dotados de los recursos para que ellos tengan las condiciones adecuadas". Y ha reconocido que estas personas viven en condiciones "inhumanas", "hacinadas": "Esto es lo que hace el Gobierno y por eso las comunidades piden recursos para poder acoger de manera humanitaria".