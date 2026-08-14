Las eléctricas dueñas de Almaraz sostienen que la central nuclear puede tener 80 años de vida útil

Vista del cartel de entrada a la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres

El contexto Las compañías defienden que, con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, Almaraz se encuentra "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando.

La central nuclear de Almaraz, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha recibido una prórroga para operar hasta 2030, alineándose con la estrategia de la Unión Europea de mantener esta tecnología para asegurar la autonomía energética. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo destaca el reconocimiento al trabajo de sus profesionales y su compromiso con la seguridad y eficiencia. Almaraz, que genera más del 7% de la electricidad en España, es un pilar socioeconómico en Extremadura, con una inversión anual de 50 millones de euros. La extensión no compromete el objetivo de energías renovables y se ha concedido sin coste adicional para el ciudadano.

La sociedad titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), propiedad de Iberdrola (52,7 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %)-, cree que la prórroga concedida por el Gobierno hasta 2030 es acorde con la estrategia de Bruselas de apostar por esta tecnología para garantizar la autonomía energética de la región.

En un comunicado remitido este viernes, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) interpreta la orden de prorroga -publicada este viernes en el BOE- como un reconocimiento al trabajo de los profesionales de la instalación extremeña y a su "permanente" esfuerzo inversor. Y reitera su compromiso para seguir operando "de forma segura, fiable, eficiente y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores del mundo".

Desde su punto de vista, la continuidad de Almaraz se encuentra en sintonía con la línea estratégica marcada por la Unión Europea, que apuesta por el mantenimiento de las centrales en funcionamiento para garantizar su seguridad y autonomía energética con una fuente "firme y síncrona" como es la nuclear.

CNAT recuerda que Almaraz es una "infraestructura esencial" que suministra más del 7 % de la electricidad consumida en España, equivalente a cuatro millones de hogares, "gracias al trabajo y compromiso" de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia.

A este equipo humano se suman las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga, prosigue la sociedad, que subraya que la central es "el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura".

Almaraz se encuentra "en las mejores condiciones técnicas"

Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, Almaraz se encuentra "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando, como ya lo hace la central de North Anna, en EE. UU., su "gemela", que ha obtenido la licencia de operación para 80 años, concluye CNAT.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que renueva la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que constató su correcto funcionamiento.

El Gobierno amplía la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

Fuentes del departamento que dirige la también vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, explican que, con esta decisión, el Ejecutivo ha mantenido exactamente la misma posición que ha defendido siempre. Es decir, que esta extensión, acotada y limitada, se ha otorgado tras comprobar que las instalaciones son seguras para las personas, que no se compromete la seguridad del suministro y que no genera coste para el ciudadano, ya que se concede sin rebajas fiscales ni contraprestaciones económicas para las eléctricas.

La ampliación del plazo pondera las circunstancias extraordinarias del conflicto en Oriente Próximo y la continuidad de la guerra en Ucrania, conforme a Transición Ecológica, que reitera que su apuesta por las renovables permanece intacta y que alargar la vida de Almaraz no compromete el objetivo de penetración de estas energías.

La extensión se circunscribe únicamente a la central cacereña, de modo que la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear español se mantiene para 2035, como acordaron las propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019.

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