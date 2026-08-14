El incendio en Niebla presenta una "evolución positiva" tras recorrer 31.000 hectáreas: gran parte de los flancos, "sin frente activo"

¿Qué está pasando? Tras una semana sin dar tregua, gran parte del fuego está "estrangulado" pero preocupa el sector este. Se han vivido episodios "complejos" por la formación de piromúnculos.

El incendio de Niebla, en Huelva, ha avanzado durante una semana sin control, afectando a más de 31.000 hectáreas y amenazando con convertirse en el peor de la historia de Andalucía. Sin embargo, Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha señalado una "evolución positiva" en el control del fuego, logrando reducir su avance y dejando gran parte de los flancos sin actividad. A pesar de los progresos, el sector este sigue preocupando debido a fenómenos complejos que han obligado a retirar medios por seguridad. El operativo cuenta con 875 efectivos, 33 medios aéreos y 352 mecánicos, incluyendo la colaboración de diversas entidades de emergencia y seguridad.

El incendio de Niebla, en Huelva, lleva una semana sin dar tregua alguna. Siete días en los que ha recorrido más de 31.000 hectáreas y en los que ha amenazado, con un avance prácticamente incontrolable, con convertirse en el peor que jamás ha sufrido Andalucía en toda su historia. Ahora, por fin, parece que las llamas presentan una "evolución positiva".

Así lo ha dicho Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias. "Se ha registrado una evolución positiva en gran parte de los flancos. Se va logrando el objetivo de estrangular el avance de las llamas y de reducir su capacidad", ha expuesto.

Esto ha permitido dejar "sin frente activo" a una "gran parte" de los flancos, encontrándose ya el sur "sin actividad" tras liquidar la zona de Los Carneros. En el sector noroeste, en el que abarca El Pozuelo y Marigenta hasta Berrocal, ha pasado la noche bajo vigilancia activa y eliminando puntos calientes puntuales.

En cuanto al sector norte, de Berrocal a El Álamo, no presente tampoco un frente activo. Los trabajos, en ese sentido, se centran en refrescar el perímetro con líneas de agua tras finalizar una línea de defensa con maquinaria pesada en el camino de Los Camellos.

Sin embargo, Sanz ha precisado que preocupa el sector este, con la "zona más activa" y donde se están concentrando "los mayores esfuerzos", especialmente en los frentes de la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y hacia El Castillo de las Guardas. En esa área se han vivido episodios "complejos" por la formación de piromúnculos y fenómenos convectivos que "llegaron a generar focos secundarios a distancias de hasta 3,5 kilómetros, obligando en momentos puntuales a retirar a los medios aéreos y terrestres por seguridad".

Más de 800 efectivos

Para hacer frente al fuego, el dispositivo cuenta actualmente con 875 efectivos entre personal en acción y retenes de refresco, 33 medios aéreos y 352 mecánicos, entre los que hay 18 bulldozers.

El operativo integra a bomberos especialistas del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública, y consorcios de bomberos de Huelva, Sevilla y el Ayuntamiento de Huelva. A ellos se suma el despliegue de seguridad de Policía Adscrita, Guardia Civil, Policías Locales y Protección Civil, la asistencia de Cruz Roja y el dispositivo sanitario encabezado por el 061.

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