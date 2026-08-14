Sumar rechaza la prórroga de la central nuclear de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el pacto de gobierno

El contexto El Gobierno ha decidido ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, la cual estaba prevista para 2027.

Sumar se opone al aplazamiento del cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, acusando al PSOE de incumplir el acuerdo de coalición firmado en 2023. La formación sostiene que mantener el parque nuclear responde a presiones corporativas, no a necesidades técnicas o medioambientales, y que esto frena la transición energética y encarece la energía. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, critica al Gobierno por ceder ante el oligopolio energético y no avanzar en energías renovables. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la extensión es limitada y no compromete los objetivos de renovables de España.

Sumar se opone a aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030. La formación minoritaria del Gobierno ha acusado al PSOE este viernes de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023. Además, ha recalcado que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".

Fuentes del grupo confederal han subrayado a la agencia de noticias 'Europa Press' que la decisión del Gobierno respecto a la planta nuclear extremeña "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

Del mismo modo, en un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica". "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha añadido Urtasun.

El titular de Cultura también ha cuestionado la justificación de la prórroga por las "circunstancias excepcionales" derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos debido a las tensiones internacionales. "Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética", ha zanjado Urtasun.

Moncloa asegura que "no compromete el objetivo de energías renovables"

El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que "la extensión solicitada del periodo de explotación para las Unidades I y II" de la central "se limita en torno a 31 y 19 meses respectivamente, lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035".

Así, dado su carácter limitado, la cartera que dirige Sara Aagesen sostiene que "la extensión solicitada no compromete la contribución de España al objetivo de renovables en el marco europeo al mantenerse el objetivo de energías renovables sobre el uso final de energía por encima de los umbrales fijados por la Unión Europea".

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