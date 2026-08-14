Figaredo (Vox) recoge cable y dice que habló de "cazar" migrantes en Ceuta como sinónimo de "detener"

El diputado de Vox José María Figaredo durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? "Yo no dije cazar a seres humanos, lo usé como sinónimo y todo el mundo lo entendió así salvo la izquierda", ha apostillado, antes de acusar al Gobierno de querer "desviar la atención de la realidad" al llevar sus palabras a la Fiscalía.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, defendió su uso del término "cazar" en referencia a los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, aclarando que lo empleó como sinónimo de "apresar, detener o aprehender". Acusó al Gobierno de desviar la atención al llevar sus palabras a la Fiscalía y destacó la necesidad de enjuiciar al presidente Pedro Sánchez por "traición". Figaredo criticó los refuerzos policiales en Ceuta como insuficientes y abogó por la devolución inmediata de los migrantes, incluidos los menores, argumentando que Marruecos es un país seguro para su retorno.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha explicado este viernes que cuando animó a "cazar" a los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta "uno por uno" lo hizo como sinónimo de "apresar, detener o aprehender" a estas personas, y ha acusado al Gobierno de querer "desviar la atención" al llevar sus palabras a la Fiscalía. Ha insistido además en la necesidad de "enjuiciar" al presidente Pedro Sánchez por "traición".

Así lo ha dicho en una entrevista a Antena 3, recogida por Europa Press, cuando se le ha preguntado por la decisión del Ministerio de Igualdad de instar a la Fiscalía a investigar si sus palabras son constitutivas de delito.

A la pregunta de si se retracta de aquella afirmación, el diputado de Vox se ha defendido asegurando que "la palabra es indiferente" y que, en todo casó utilizó el verbo "cazar" como una "forma coloquial de hablar" de "detener, apresar o aprehender" a los migrantes.

"Yo no dije cazar a seres humanos, lo usé como sinónimo y todo el mundo lo entendió así salvo la izquierda", ha apostillado, antes de acusar al Gobierno de querer "desviar la atención de la realidad" al llevar sus palabras a la Fiscalía.

Desde su punto de vista, la "realidad" es que el de Sánchez es un Gobierno "traidor a los españoles" y por eso hay que activar el artículo 102 de la Constitución para enjuiciar al jefe del Ejecutivo por "traición", al haberse "quedado de brazos" y "abandonado a los ceutíes" pese a los avisos que, según Vox, recibió de que iba a haber una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Devolver a todos, incluidos los menores

De hecho, ha denunciado que los refuerzos de Policía y Guardia Civil que se han enviado a Ceuta son insuficientes. "Lo relevante es que hay más agentes protegiendo las vacaciones de Pedro Sánchez que Ceuta y que el presidente usa embarcaciones de la Guardia Civil para bucear. Es todo una puta vergüenza. Hay que enjuiciarles y sentarles en el banquillo", ha soltado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que todavía no está claro cuántas personas han entrado ilegalmente y ha denunciado que, pese a la disposición de Marruecos a recibirles, no se les ha devuelto "ipso facto".

Desde su punto de vista, la ley no impide esa devolución, incluida la de los menores. "La legalidad y la seguridad de los menores está perfectamente garantizada, la ley prevé devolverlos a países considerados seguros", ha argumentando, remarcando que, según la Comisión Europea, Marruecos cuenta con un sistema de tutela que se considera "seguro".

En este contexto, ha vuelto a quejarse de que en lugar de devolver a todos los niños y adolescentes que han cruzado solos a Ceuta al país magrebí el Gobierno quiera repartirlos por las distintas comunidades autónomas.

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