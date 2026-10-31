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Temen pérdidas económicas

La preocupación del sector turístico ante la suspensión del corredor sur por el accidente de Urda: "Las reservas han caído a la mitad"

El contexto Durante el primer semestre de 2026, los viajeros de AVE cayeron un 15% tras la tragedia de Adamuz, lo que supone 3,3 millones menos de pasajeros y una pérdida de medio millón de euros diarios para el turismo en Andalucía entre enero y febrero.

Turismo en Sevilla
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En el Hotel Doña María de Sevilla van a tener menos clientes de los esperados durante el Puente de Todos los Santos tras el cierre del corredor sur por el accidente ferroviario de Urda. "Entre que muchos no podrán venir porque no hay tren y otros a los que se les han quitado las ganas de venir, realmente es una situación complicada", destaca su director, Manuel Domínguez.

Lo peor para ellos es que la situación se prolongue. "Como esos viajeros le cojan miedo al tren, eso sí que va a ser un problema grande", alerta Domínguez quien está preocupado por las consecuencias que pueda tener la suspensión del corredor sur, que ya se vivieron tras el accidente de Adamuz.

Durante el primer semestre de 2026, los viajeros de AVE cayeron un 15%, lo que supuso 3,3 millones menos de pasajeros y una pérdida de medio millón de euros diarios para el turismo en Andalucía entre enero y febrero.

Ahora, los negocios andaluces comienzan a vivir una situación similar. Lo notan, sobre todo, en los restaurantes. En este sentido, una camarera señala que "las reservas han caído como a la mitad".

Ante la imposibilidad de viajar en tren, muchos buscan alternativas, aunque se encuentran con precios prohibitivos. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), denuncia al respecto que se "disparan los precios de una forma que muchas veces es claramente abusiva para los consumidores".

En los días posteriores al accidente de Adamuz, se llegaron a ver billetes de avión hasta un 300% más caros. Ante estas "Las administraciones lo que pueden hacer es promover un incremento de la oferta, llegar a acuerdos con compañías aéreas para que destinen y aumenten las plazas en los aviones y, de la misma forma, promover acuerdos en transporte por carretera para aumentar esas plazas", propone Enrique García, con el objetivo de que se facilite la movilidad de millones de personas.

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