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Día Mundial de la Salud Mental

La reina Letizia recuerda la historia de Toñi García, víctima de la DANA, para reivindicar la importancia de la salud mental

¿Por qué es importante? La Reina ha recordado el caso de Toñi García durante el acto por el Día Mundial de la Salud Mental para reivindicar la importancia de una atención psicológica accesible y especializada para quienes sufren un trauma.

Reina Letizia

La reina Letizia ha reivindicado la importancia de garantizar una atención especializada en salud mental, accesible para todos y con profesionales "buenos y suficientes". Lo ha hecho en un acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental, en el que ha recordado la historia de Toñi García, una de las víctimas de la DANA de Valencia, que perdió a su marido y a su hija en Benetússer cuando ambos bajaron al garaje para sacar el coche y la riada los sorprendió.

"Toñi esperó hasta que se dio cuenta de que un torrente de agua y de barro se había llevado por delante dos tercios de su vida", ha relatado la Reina. Con estas palabras, Letizia ha querido poner rostro a las secuelas emocionales que deja una tragedia de estas dimensiones y recordar que el dolor no termina cuando el agua desaparece.

"Toñi ya no es la misma persona. Vivir situaciones así de traumáticas significa un profundo dolor con el que debe vivir todos los días, pero también insomnio, ansiedad, estrés…", ha explicado, aludiendo a las consecuencias psicológicas que siguen acompañando a quienes han sufrido una pérdida devastadora.

La Reina conoce de primera mano la historia de Toñi. Ambas coincidieron hace un año, durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA celebrado en Valencia. Entonces, Toñi se acercó a Letizia para contarle lo que había vivido y pedir ayuda. Necesitaba que alguien la escuchara. Un encuentro que hoy ha cobrado un significado especial al convertirse su testimonio en un ejemplo de la necesidad de cuidar la salud mental tras una experiencia traumática.

A partir de esta historia, Letizia ha insistido en que el acompañamiento psicológico es esencial para afrontar situaciones que pueden cambiar una vida para siempre. También ha advertido de que, aunque existe una mayor conciencia social sobre la importancia de gestionar las emociones, acceder a la ayuda necesaria sigue sin ser sencillo cuando realmente se necesita.

Por ello, ha defendido una atención especializada en salud mental que sea universal y accesible, así como la necesidad de reforzar la prevención desde edades tempranas. En este sentido, ha subrayado la importancia de dotar a niños y jóvenes de herramientas para gestionar sus emociones y afrontar las dificultades, y de contar con profesionales suficientes para responder a las necesidades de la población.

También ha aludido a los hábitos cotidianos que pueden influir en el bienestar, como la alimentación, el sedentarismo y el tiempo excesivo frente a las pantallas. Sin reducir la complejidad de la salud mental a una única causa, ha recordado que los estudios y la evidencia científica apuntan a una relación entre determinados hábitos y el riesgo de empeoramiento del bienestar psicológico.

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