La Feria del Libro de Madrid ha contado con presencia real entre sus visitantes este miércoles. La reina Letizia ha paseado por las casetas del popular encuentro literario, teniendo entre sus compras el libro 'La ciudad de Dios', de Pier Paolo Pasolini.

Letizia tenía previsto acudir a la inauguración de la Feria, a la que finalmente no acudió al coincidir con la campaña electoral del 28M.

En las imágenes en las que hemos podido ver a la reina, vemos a una Letizia cargando con varias bolsas con sus adquisiciones, una visita que ha aprovechado para charlar con los libreros presentes.

La periodista María Eugenia Yagüe se pregunta si la reina preguntó "si podía coincidir con Ana Obregón", cuestionando que no haya acudido con sus hijas.

"No sé por qué ellas no aparecen en cosas a las que va toda la ciudadanía, no lo entiendo", comenta en Más Vale Tarde, lamentando que así no logren "conectar con la gente de su edad".