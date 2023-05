María Eugenia Yagüe ha sido muy crítica con Ana Obregón y su proceso para traer a su nieta a España. En Más Vale Tarde, la periodista afirma que "no es verdad" que Obregón "no podía dormir ni vivir" con la muerte de Aless Lequio, recordando las portadas en las que ha aparecido o las fiestas a las que ha acudido.

También asegura que "no es verdad que habla todos los días" con Alessandro Lequio, quien está "absolutamente disgustado" con este tema. "No quería que se recordara a su hijo en esos términos y de esa manera. En privado, duda de que ese semen haya sido el de su hijo, porque viajó por no sé cuántos sitios y se sacó de una clínica de Barcelona de una forma ilegal...", comenta.

Además, cuenta que la que era la pareja de Aless Lequio renunció a saber nada del esperma del hijo de Obregón. "Todo esto es una especie de circo donde veo a esa niña como una víctima de la que se le avecina", zanja.