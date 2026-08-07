Rego carga contra PP y Vox por rechazar el reparto de menores por "una cuestión propagandística" y les acusa de "situarse al margen de la ley"

Los detalles La ministra de Juventud e Infancia afirma que "es lamentable que se utilice a las personas más vulnerables en una tragedia como instrumento para hacer política".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado la postura de las comunidades autónomas gobernadas por PP-Vox, que rechazan acoger a menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta, calificándolo de "propagandístico". Rego subraya que la ley permite al Gobierno obligar a las comunidades a recibir a estos menores, y advierte que no cumplir con ello es situarse al margen de la ley. Aunque aún se desconoce el número exacto de menores en Ceuta, Rego destaca la necesidad de un enfoque personalizado para su atención. Un equipo del Ministerio se desplazará a Ceuta el 16 de agosto para colaborar con el Gobierno local en la gestión de la situación.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegura que el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por la coalición PP-Vox al reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta durante la crisis migratoria de la pasada semana es "una cuestión propagandística". "Es lamentable que se utilice a las personas más vulnerables en una tragedia como instrumento para hacer política", ha afirmado Rego en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER.

Ante esta situación, la ministra ha asegurado que la ley permite que el Gobierno obligue a las CCAA a acoger a tantos menores como Moncloa considere: "Tenemos mecanismos jurídicos suficientes. Por ejemplo, la reforma del artículo 35 (de la Ley de Extranjería) nos habilita para que haya una posibilidad relativamente rápida para esta acogida. Y ahora mismo tenemos que darnos prisa".

"Si lo que está diciendo el Partido Popular es que no va a cumplir, está situándose al margen de la ley", ha añadido Rego respecto a la negativa de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía de acoger a los menores que en estos momentos se encuentran en Ceuta.

El Gobierno sigue sin saber cuántos menores hay en Ceuta

Por otro lado, la titular de Juventud e Infancia no ha especificado cuántos menores no acompañados hay en Ceuta tras la entrada masiva ya que aún están en marcha los trabajos para registrarlos y afiliarlos.

"Hay niños y niñas que vienen de países que están en conflicto y bueno, ahora mismo necesitamos tener la situación global para poder atenderlos de manera singular y personalizada porque dependiendo de las circunstancias, lógicamente el procedimiento a seguir y las condiciones son diferentes", ha explicado.

Rego, además, ha defendido las labores de su departamento y ha asegurado que llevan trabajando desde el lunes pasado, "ya que observamos una entrada más alta de lo normal en Ceuta". Al mismo tiempo, ha avanzado que el próximo 16 de agosto llegará a la ciudad autónoma un equipo del Ministerio para trabajar "codo con codo" con el Gobierno ceutí.

"Creo que tenemos que ser diligentes en esto para garantizar los derechos y una acogida digna para todos estos niños y niñas, y también ser prudentes porque es un proceso que va a llevar unos días", ha añadido.

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