Antonio Maestre, tras las excusas de Ayuso sobre el ático: "Hay una línea de puntos que cuando la unimos solo deja una salida"

El periodista afirma que no tiene mucho sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga una residencia oficial debido a que es una comunidad uniprovincial. Además, cree que Ayuso está nerviosa "porque no puede explicar la verdad".

Siguen las incógnitas en torno al ático comprado por la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso señalaba directamente Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Y este, en respuesta a las preguntas sobre esta cuestión, ha respondido, entre otras cosas, ha dicho que ese inmueble estaba destinado a ser una oficina, pero, después, ha añadido que "Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta".

Antonio Maestre plantea si quizá a García se le habría podido escapar que, en realidad, estarían buscando una residencia oficial para la presidenta. "No sé si es residencia oficial, pero residencia seguro", expone el periodista.

El periodista señala que Madrid, al ser una comunidad uniprovincial, "no tiene mucho sentido" que su presidenta tenga una residencia oficial. "El problema es que ella quería un ático de lujo y ha tenido un ático de lujo", expone. "El hecho es que se ha gastado de los presupuestos de la Comunidad Madrid 6,3 millones para un ático de lujo y todavía no ha explicado para qué", afirma.

"Queremos la verdad"

"Faltan datos y al final faltan papeles, que es lo que tienen que dar, aportar papeles, porque las explicaciones ya sabemos que cuando están un poco apretados se les escapa la verdad", reflexiona, "pero no queremos que se les escape, queremos la verdad".

Maestre, además, expone que Ayuso "está muy nerviosa". "Está muy nerviosa porque, claro, no puede explicar la verdad", afirma, "cuando tú no puedes explicar la verdad, estás nervioso". "No puede verbalizar que quería ese ático para vivir", reflexiona. "Cuando algo es lo que parece, los líderes políticos que han cometido el error o la imprudencia de hacerlo tendrán que asumir las consecuencias", señala.

"Le va a costar caro"

El periodista considera que este hecho tendrá consecuencias políticas para la presidenta. "Le va a costar caro, porque, además, se están viendo quiebras entre el poder político y mediático que la sostenían", añade, "y eso es el principio del fin de una líder del PP de Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha justificado la compra de ese ático señalando que hay una empresa pública que se dedica a comprar inmuebles y venderlos. "A especular con la vivienda", como expone Maestre. Para el periodista, esto es otra mentira más. "Hay una línea de puntos que cuando unimos solo deja una salida posible", reflexiona.

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