La reforma laboral ha salido adelante en el Congreso con un margen mínimo y envuelta en un tremendo lío. Y es que la votación, que se ha saldado con 175 'síes' y 174 'noes', ha sido de auténtico infarto: a última hora ha habido sorpresa cuando los dos diputados de UPN han votado en contra, rebelándose así contra el mandato de la directiva de su partido, pero un error de un diputado del PP ha salvado la medida.

Se trata del diputado por Cáceres Alberto Casero, que votaba de forma telemática. Desde su partido, que ha pedido una reunión urgente de la Mesa del Congreso, sostienen que se trata de un error informático e incluso que el parlamentario intentó acudir a la cámara para votar de forma presencial y no se le permitió.

La portavoz del partido, Cuca Gamarra, así lo ha defendido desde su escaño, afirmando que "con carácter previo a la votación, se ha puesto de manifiesto a la Mesa un error informático". Sin embargo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no le ha dado la palabra por tratarse de "una cuestión técnica de decisión de la Mesa".

Posteriormente, Gamarra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que Casero votó 'no' a la reforma laboral, pero que "el certificado emitido por parte de la cámara" contemplaba "un voto diferente", un 'sí'. La diputada popular ha indicado que su grupo puso en conocimiento de Batet la existencia de "una anomalía" antes de la votación. "Eran perfectamente conscientes los miembros de la Mesa de que había una anomalía", ha insistido, reprochando que "han decidido continuar hacia adelante con la votación".

"El diputado se ha personado en esta cámara y se le ha impedido la entrada al hemiciclo", ha agregado Gamarra, que ha insistido en que "la Mesa no ha abordado nada en relación a ese sentido del voto de un diputado que se ha computado de manera diferente al emitido" y que se está "vulnerando su derecho constitucional", por lo que el partido exige que "se rectifique".

En cualquier caso, fuentes de la Mesa apuntan a laSexta que una vez se emite el voto, no se puede corregir y que estos fallos suelen ser errores humanos. Un error al votar de forma telemática, agregan, equivale a un error en el voto presencial y nunca ha existido la posibilidad de votar de forma telemática y luego ir a votar presencialmente.

Entretanto, fuentes de Presidencia del Gobierno consultadas por esta cadena aseguran que el sistema es "totalmente fiable" y descartan que pueda haber ocurrido un error técnico. "Se ha equivocado el diputado", sostienen.

Según las fuentes consultadas, los servicios de la cámara han comprobado que Casero ha votado 'sí' a la convalidación de la reforma laboral y 'no' a su tramitación como proyecto de ley.

El 'no' por sorpresa de los diputados de UPN

El Gobierno llegaba a este pleno con los apoyos de por sí muy justos, pero en el último momento se ha producido un vuelco cuando los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han decidido votar 'no', pese a que su partido había acordado apoyar la reforma.

Una decisión que ambos parlamentarios han comunicado a través de Twitter, donde Adanero ha justificado su voto en contra aseverando que "lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu".

Sayas, por su parte, ha defendido su voto en Más Vale Tarde, tras afirmar horas antes que no rompería la disciplina de partido. "No sé exactamente las palabras que he dicho esta mañana, no sé si ha sido una cuestión de nervios, pero desde ayer teníamos claro la postura que íbamos a tomar", ha afirmado el diputado, que ha argumentado que más importante que la responsabilidad "con las siglas" es aquella "con los votantes", como puede verse en el vídeo unas líneas más abajo.

La decisión de los diputados navarros, en cualquier caso, ya ha tenido consecuencias: la dirección de UPN ya les ha exigido a ambos que entreguen su acta de diputados por su "deslealtad". Por el momento, Sayas ha expresado a laSexta que no tiene intención de abandonar su acta.

En un comunicado, desde la formación afirman que los dos diputados les han engañado al manifestar "previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto" y apuntan que además advirtieron del sentido final de su voto "a otras formaciones políticas". El partido regionalista se ha disculpado también con el PSOE, afirmando que "lo que ha sucedido hoy no representa a UPN".

Sin embargo, los socialistas, que habían retirado su reprobación al alcalde de Pamplona tras el acuerdo alcanzado con UPN sobre la reforma laboral, ahora han anunciado que votarán a favor de la reprobación del primer edil.