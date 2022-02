Sergio Sayas, diputado de UPN, ha negado haber roto la disciplina de su partido al votar en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz. El político de la formación navarra ha explicado en declaraciones a laSexta que más importante que la responsabilidad "con las siglas, es con los votantes".

"Lo que no se puede entender es que los diputados somos las dos patas de una silla. A nosotros nos pagan por tomar decisiones, no por calentar asientos", ha aseverado el diputado, que ha asegurado que no recibió información sobre las condiciones del acuerdo presuntamente firmado por el PSN y UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, por el que se había acordado el apoyo a la reforma laboral.

En este sentido, ha reiterado que quienes representa la ideología de su partido son "los dos diputados que han sido elegidos por los diputados navarros para representarles". Así, se ha retratado de sus palabras a primera hora de la mañana: "No sé exactamente las palabras que he dicho esta mañana, no sé si ha sido una cuestión de nervios, pero desde ayer teníamos claro la postura que íbamos a tomar".

Sayas ha asegurado que uno de los motivos por los que ha votado 'no' a la reforma laboral es por "los socios que la traen". Una afirmación que ha reprendido Cristina Pardo: "No le gustan los socios que la traen, ¿se siente más cómodo con Bildu? ¿los empresarios tampoco le gustan? ¿tampoco le gusta Ciudadanos?, se ha preguntado.

El diputado navarro ha negado haber recibido llamadas de miembros de su formación, y ha reiterado que la discrepancia con las directrices del partido son "solo sobre este tema": "Es la decisión política más difícil que he tomado en mi vida, también la que más convencido he hecho".