El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, niega "irregularidades" en la cátedra de Begoña Gómez, aunque reconoce que es la única que tenía un "carácter extraordinario". Así lo ha indicado durante su declaración de este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado en calidad de testigo, que se ha prolongado alrededor de una hora y en la que ha indicado que la mujer de Pedro Sánchez le citó en La Moncloa para hablar de la cátedra.

Según fuentes presentes en la declaración, el rector, a quien el fiscal no ha hecho preguntas, también ha defendido que se puede dirigir una cátedra con experiencia y sin titulación.

Asimismo, ha hablado del softwaredesarrollado para la cátedra: ha dicho que en principio se pagó con dinero de las empresas, pero que después también se emplearon fondos públicos, para lo que se creó una comisión víctima. Por otra parte, ha afirmado que no sabe si el software podría hacerlo la Complutense o no, que no tiene conocimientos de eso.

La declaración de Goyache estaba prevista para este viernes a las 13:00 horas y se ha producido después de que el juez rechazara la petición de la defensa de Begoña Gómez de suspenderla.

La comparecencia judicial de la propia Gómez, en su caso en calidad de investigada, arrancaba este mismo viernes a las 10:00 horas, pero se ha visto aplazada al 19 de julio porque no se le había notificado una de las querellas interpuestas contra ella, la de la organización ultra Hazte Oír.