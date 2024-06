Este jueves, el equipo de comunicación del vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco (Vox) difundió un vídeo de una breve conversación privada que él y Félix Bolaños mantuvieron en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, antes de la celebración de la Sectorial de Justicia.

En el vídeo se ve como el vicepresidente aragonés saluda y le entrega una copia del Consejo consultivo de Aragón sobre el recurso que aseguran que van a poner de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. En las imágenes se ve como en el traje de Nolasco hay un micrófono que graba una conversación que posteriormente ha difundido su equipo de comunicación y por el que ya ha pedido disculpas.

"¿Qué tal señor ministro? Le he traído, como ministro de Presidencia y de Justicia, el informe del Consejo consultivo de Aragón sobre el recurso que vamos a poner de inconstitucionalidad contra la amnistía. Por si quería leerlo y comentarlo más adelante", menciona Nolasco en el vídeo. "Le mandaré el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía que demuestra todos los argumentos jurídicos favorables a la ley, ¿de acuerdo?", le responde el ministro del Gobierno.

Una conversación grabada y difundida a la que ha reaccionado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo: "Que lo graba todo, que lleva un micrófono en la solapa, pero Bolaños no lo sabe. Imagínate que Bolaños dice 'no me toques las narices'. Es verdad que ahí Bolaños ha estado hábil. Comodín, Comisión de Venecia".