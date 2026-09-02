El CENIF presenta a las redes sociales como "imprescindibles" para la entrada masiva en Ceuta: los mensajes en distintas fases

Los detalles La Policía concluye que esta convocatoria, compuesta por cuatro fases, no se realiza de forma espontánea y desestructurada, sino que existe un patrón preestablecido y coordinado por las autoridades marroquíes para maximizar el efecto de las publicaciones.

Un informe de la Policía Nacional revela que las redes sociales fueron clave en la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según el documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, al que accedió laSexta, la difusión de información tergiversada sobre una sentencia del Tribunal Supremo generó un flujo migratorio sin precedentes. En una primera fase, mensajes en redes abiertas como Instagram y Facebook animaban la entrada. La segunda fase implicó coordinación en grupos cerrados de WhatsApp. Finalmente, se aconsejó a los migrantes esconderse en Ceuta, sugiriendo una organización premeditada.

Las redes sociales jugaron un papel "imprescindible" en la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta. Es la conclusión de la Policía Nacional en el informe en el que analiza la crisis migratoria acontecida los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.

El documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), al que ha tenido acceso laSexta y que ya está en manos de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, señala que la viralización de información tergiversada sobre la sentencia del Tribunal Supremo que hablaba de la imposibilidad de devolver a los migrantes que entrasen a nado en Ceuta dio pie a un flujo sin precedentes.

Un plan por fases

En una primera fase, los mensajes se movían, según la Policía Nacional, en redes abiertas, como Instagram, Facebook o TikTok, dónde se lanzaban proclamas como "30 de julio", "chicos , ¿hay alguna salida prevista?" o "hermanos, ¿alguien conoce otro grupo aparte de este para los que quieran subir a Ceuta?".

La segunda fase es la entrada masiva del día 30. En ese momento, la conversación pasa a grupos cerrados de mensajería, principalmente en WhatsApp. Además, se enfoca el mensaje en la coordinación operativa y se lanzan recomendaciones a los migrantes.

En esta segunda fase, se lanzan mensajes como "queremos avanzar en grupos de diez" o "que cada grupo se comunique entre sí mediante escritura a mano en lugar de internet, ya que está monitorizado".

Durante los días 30 y 31, los mensajes se viralizan a todas las aplicaciones simultáneamente y pasan a ser actualizaciones de cómo está la situación de la frontera además de el llamamiento de aprovechar urgentemente la ocasión.

La tercera fase se produce durante los días 30 y 31. En esas horas, los migrantes que ya han entrado en Ceuta informan a los que están fuera sobre la situación en la ciudad autónoma. En esos mensajes se informan de aspectos como "se ha abierto la puerta esta mañana" o "la aduana se ha abierto". Además, se difunden consejos para evitar la expulsión.

La cuarta y última fase se produce a partir del 31 de julio, cuando se aconseja, a través de todas las aplicaciones y redes, de que "hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles".

Ante este funcionamiento aparentemente organizado, la Policía concluye que esta convocatoria no se realiza de forma espontánea y desestructurada, sino que existe un patrón preestablecido y coordinado por las autoridades marroquíes para maximizar el efecto de las publicaciones.

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