Ramón Espinar gana las primarias de Podemos en Madrid

En Podemos se impone el rock. Los resultados de las primarias dan un espaldarazo a Pablo Iglesias a través de sus candidatos más cercanos.

En Madrid, el equipo de Ramón Espinar ha batido a la candidatura de Rita Maestre en un votación apretada. El nuevo secretario general no sabe si la polémica de su piso le pudo dar un empujón. Tampoco quiere entrar en ese terreno Maestre, que se ha limitado a felicitar al ganador.

Para la candidata, próxima a Errejón, ha quedado demostrado que Podemos funciona diferente. "No se imponen los dedazos. No es un partido donde no se discuta o se imponga una opinión, es un partido muy rico", ha afirmado Maestre.

Tras el proceso, el líder de la formación ha dejado un mensaje a través de Twitter para la cohesión en las redes. No obstante, Madrid no era la única autonomía en la que Podemos renovaba su maquinaria interna.

Entre los otros ganadores está Teresa Rodríguez, que ha barrido a sus rivales en las primarias andaluzas y seguirá en su puesto de secretaria general. En Extremadura también se impuso el candidato afín a Iglesias, pero Errejón ha querido dejar patente que tiene ganas de seguir.

"Felicidades a Teresa Rodríguez, Ramón Espinar y Álvaro Jaen. Seguimos construyendo juntas y adelante, todo un país por ganar", ha expresado el 'número dos' de Podemos a través de Twitter. El entorno de Iglesias cree que perdido el pulso y le tocará plegar velas.