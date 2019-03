Rajoy insiste sobre la caja B del PP: "Ni la conocía ni he recibido dinero negro"

PRIMERA VEZ QUE EL EXPRESIDENTE NOMBRA DIRECTAMENTE A "BÁRCENAS"

Mariano Rajoy niega haber cobrado sobresueldos ni conocer la caja B del Partido Popular. Es la primera vez que el presidente del Gobierno responde a Luis Bárcenas, desde que este salió de prisión. Bárcenas ya no es "este señor". Por primera vez, Rajoy le nombra con todas las letras e insiste sobre la contabilidad del PP en que "ni la conocía ni lo he recibido" (dinero negro). Y va más, el PP no tiene ni idea "ni yo ni los dirigentes que yo conozco tenían idea de esto". Rajoy también ha reconocido sobre la corrupción que "a lo mejor no actuamos con la rapidez y en el momento debido".