Un nuevo audio entre Villarejo y Jorge Fernández Díaz destapado por 'Fuentes informadas' demuestra que el exministro de Interior orquestó la denominada 'Operación Cataluña', un entramado para acabar con el independentismo denunciando por corrupción a algunos de sus dirigentes.

En la grabación, datada del 16 de diciembre de 2012, Jorge Fernández Díaz, en el cargo de ministro desde hacía un año, se puede escuchar una reunión de más de una hora de duración entre el 'popular', el comisario José Manuel Villarejo y el entonces máximo jefe de Policía, Eugenio Pino. En este encuentro, los tres tratan de concretar cuándo y cómo presentar una denuncia contra el presidente de la Generalitat y su antecesor Jordi Pujol, tal y como recoge 'Fuentes informadas'.

En concreto, Fernández Díaz insta a los agentes a presentar las denuncias lo más rápido posible tras haber recabado información sobre que la familia Pujol escondía una fortuna en Suiza. Información obtenida tras una entrevista con Javier de la Rosa en la que se le ofreció dinero para que hablara.

Asimismo, Fernández Díaz afirmaba en el encuentro que negaría "bajo tortura" la existencia de dicha reunión. "Esta conversación no ha existido, ¿está claro?", reitera en numerosas ocasiones el entonces ministro al comisario. "Está claro que el ministro no sabe nada", insiste. Y llega a afirmar: "El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido". Después, ambos recuerdan toda la información acumulada para acorralar al independentismo y el ministro insiste en la celeridad para que se presente la denuncia ese mismo día.

En la conversación, el comisario también aseguraba haber hablado con los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu y recordaba que le quedaba hacerlo con Victoria Álvarez, presunta examante de uno de los hijos del mandatario independentista, Jordi Pujol Ferrusola.

Según ha podido saber laSexta, el conseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró ya ha denunciado ante la Audiencia Nacional el contenido de las escuchas entre Alicia Sánchez-Camacho y Villarejo.

Además, los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu han asegurado que es "totalmente falso" que tuvieran "total predisposición" para entrar en denuncias contra los Pujol. Pedraz asegura, según afirman fuentes próximas al decano a laSexta, que no conoce a Villarejo y que no tiene constancia de haber hablado o estado nunca con él.

"Bajo mi autorización no hubo ninguna 'operación Cataluña'. No existía"

Hasta el momento, Fernández Díaz había negado tajantemente que existiera esta operación y había llegado a afirmar en declaraciones en Al Rojo Vivo en 2019 que bajo su autorización "nunca oyó hablar de ella": "Es falso, lo diga quien lo diga", reiteraba en laSexta.