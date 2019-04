Rajoy califica de "radical y extremista" la coalición Podemos-IU, que no consiguiría el 'sorpasso' según las encuestas

La primera reacción de Mariano Rajoy ha sido calificar de "extremista y radical" a la nueva coalición de Podemos e Izquierda Unida, mientras que las primeras encuestas con escaños publicadas hoy por varios medios dan a la nueva alianza de izquierdas entre 75 y 80 escaños, menos de los que obtendría el Partido Socialista.

Rajoy se ha parado para criticar el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, y tras calificarlo de "extremista y radical", su compañero Margallo dice que las únicas opciones son "un gobierno constitucionalista o ir a esa especia de cambiemos".

Por su parte, Rivera también apuesta por el entendimiento con PP y PSOE, y ataca a los de Iglesias afirmando que "es bueno que la gente sepa lo que hay y se quite las caretas, y esa nueva política del siglo XXI parece que es el comunismo".

Las encuestas todavía no confirman el 'sorpasso' al PSOE, aunque les sitúan muy cerca. Según 'eldiario.es', Podemos y los de Garzón sacarían entre 75 y 80 escaños, quedándose a 9 de los socialistas. Por su parte, la encuesta de 'la Razón' da el mismo resultado a la confluenica, pero les deja más cerca del PSOE, que tendrían a cinco escaños.

Desde el PSOE no creen que puedan pasarles. Dicen que ellos son el cambio y no Podemos, algo que el PP no comparte, porque sí cree que la coalición puede conseguir el sorpasso, y por eso su estrategia ahora es venderse como la única alternativa.