El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dejado este jueves en el aire la mesa de diálogo entre gobiernos, acordada por el PSOE y ERC, a la espera de verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y comprobar su grado de predisposición a hablar de autodeterminación y amnistía.

Un encuentro previsto para el próximo 6 de febrero en Barcelona y que confirmó este miércoles Torra, tras anunciar que adelantará las elecciones, aunque no dirá la fecha hasta la aprobación de los presupuestos de 2020, algo que no sería antes del 18 de marzo, según los trámites parlamentarios.

La intención del dirigente catalán es, según él mismo ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', tratar "el derecho de autodeterminación y la amnistía" de los políticos independentistas que se encuentran en prisión. Si este encuentro, asegura, se saldara "sin garantías", se reunirá con el resto de partidos independentistas para analizar la situación.

"Acordamos ir con el derecho de autodeterminación y amnistía e iré a hablar con esos puntos con Pedro Sánchez. Si no hay condiciones y garantías, reuniré a los partidos independentistas y les diré 'vamos a una negociación sin garantías, ¿qué os parece?'", ha apuntado durante la entrevista.

Torra niega que contemplara la opción de expulsar a los consellers de ERC

Respecto al encuentro con Sánchez, también ha mandado un mensaje a los republicanos, con los que parecen haberse roto todos los lazos. "ERC llegó a un pacto de investidura con el PSOE, pero nosotros creíamos que eso debía consensuarse con los partidos independentistas y ver con qué condiciones teníamos que ir a la reunión", ha destacado.

La expulsión de ERC "no estuvo sobre la mesa"

Y, precisamente, sobre esta crisis entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana también se ha pronunciado el president de la Generalitat. Ha asegurado que "no era partidario" de expulsar a consellers republicanos del Govern ni tenía "esa opción sobre la mesa" porque, dice, viene "de la unidad" y vela "para que los puentes entre independentistas no se rompan".

Si bien, sobre si desde su partido le pidieron que llevara a cabo esta expulsión, ha destacado que "salieron todas las posibilidades, pero los objetivos son los valores de responsabilidad y el estar por encima de intereses partidistas con dos hitos: presupuestos y voluntad de diálogo".

En cuanto a lo ocurrido el pasado lunes en el Parlament cuando le fue retirada el acta de diputado, no se ha pronunciado. "Es 30 de enero y el lunes pasó lo que pasó. Tenemos retos importantes, presupuestos y explorar la vía de diálogo", ha destacado. Y es que, ERC aceptó la decisión del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación de Torra.