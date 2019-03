¿Qué pasa si el referéndum del 1-O no se puede celebrar?: las dudas que sí aclaró Puigdemont en Salvados

"Haremos frente a cualquier situación, pero no sería una buena idea mi detención"

Jordi Évole preguntaba al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Salvados si tiene miedo de ser detenido por el referéndum del 1-O: "El Fiscal General aventuró esta posibilidad, si tiene que pasar... haremos frente", destaca.

¿Podría convocar Puigdemont elecciones anticipadas ante la movilización del voto independentista del 1-O?

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, destaca a Jordi Évole en Salvados que "hay gente que quiere votar en el referéndum aunque no sea independentista porque ven que sus derechos no se respetan".

"No está encima de la mesa del Gobierno catalán ahora hacer una declaración unilateral de independencia"

Jordi Évole pregunta a Puigdemont qué va a pasar en Cataluña después del 1 de octubre si no se logra celebrar un referéndum. "Si el Gobierno español rehusa a hacer política, ¿cómo piensa resolver este problema?", responde el dirigente catalán, que critica las acciones del Gobierno frente al procès catalán: Yo no mando cloacas del estado, no mando barcos llenos de policías, no organizo fiscales para que monten pollos jurídicos y no presiono a medios de comunicación".

"Negarse a hablar, como me ha dicho a la cara a mí el señor Rajoy, no es aceptable en democracia"

Sobre la celebración del referéndum del 1-O, "retirarse y rendirse sería acabar mal" para Carles Puigdemont. Además, asegura: "Hemos demostrado que nuestra posición, aunque no se comparta, la intentamos defender apelando al diálogo".