Libertad con cargos para el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante acusado de corrupción

Los detalles Carlos Baño ha quedado en libertad con cargos después de su detención en relación con supuestas irregularidades en unos bonos de consumo en 2022 y en 2023.

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha sido liberado con cargos tras ser acusado de supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad. Las acusaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en bonos de consumo de 2022 y 2023, una campaña impulsada por la Diputación de Alicante para fomentar el gasto tras la pandemia. La investigación, liderada por la UDEF, incluye registros en la Federación Alicante de Comercio Facpyme. Baño fue interrogado en la Comisaría Provincial y, asistido por su abogado Ignacio Gally, optó por no declarar. A la salida, afirmó haber colaborado con la justicia. Su abogado señaló que desconocen el contenido de las investigaciones.

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha quedado en libertad con cargos tras las acusaciones por supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad, después de su detención en relación con presuntas irregularidades en unos bonos de consumo de los años 2022 y 2023.

Fue la Diputación de Alicante, en la etapa de Carlos Mazón, la que impulsó dicha campaña de bonos para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de covid. La investigación busca aclarar si pudo haber un posible fraude en al gestión de esos fondos públicos.

Dentro del operativo, dirigido por el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF, se están practicando diversos registros como el realizado en la sede de la Federación Alicante de Comercio Facpyme.

Tras los mismos, se ha trasladado a Baño a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, lugar en el que han interrogado. Asistido por Ignacio Gally, su abogado, se ha acogido a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas.

A las 18:45 ha salido por su propio pie acompañado por su letrado, limitándose a señalar que ha "colaborado con la Justicia, como no puede ser de otra forma". "Como el tema es secreto de sumario no hemos podido hablar de nada", ha indicado.

Su abogado, por su parte, ha indicado que Baño está "tranquilo". "Es absurdo declarar", ha afirmado el letrado, insistiendo en que desconocen el contenido de las pesquisas.

Baño tenía previsto acudir a la presentación en la Cámara de Comercio alicantina del 'Informe sectorial de turismo en la provincia de Alicante', lugar en el que no ha hecho acto de presencia.

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