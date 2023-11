El expresidente catalán Carles Puigdemont no se ha presentado este viernes en la vista que celebra el Tribunal de Cuentas sobre el desvío de fondos para sufragar el 'procés', en la que estaba citado a declarar a propuesta de la defensa de otros antiguos altos cargos demandados. Su abogado, Gonzalo Boye, ha argumentado la ausencia por un viaje que agendado como eurodiputado.

Sin embargo, la sorpresa llega al escuchar a Boye pues podría pensarse que Puigdemont estaba dispuesto a volver a España. "Le confirmo, señoría, que no ha comparecido, que quería comparecer y que nunca ha sido citado personalmente", ha anunciado el letrado.

Lo cierto es que si hubiera acudido, el expresidente catalán podría haber sido detenido. Miguel Ángel Díez, abogado penalista, asegura en laSexta que "no ha venido porque la ley de amnistía no está aprobada". Por su parte, el magistrado Joaquim Bosch indica que si bien su defensa sostiene que está amparado por su condición de eurodiputado, "lo cierto es que el Tribunal Supremo en todas sus resoluciones ha interpretado que puede ser detenido".

La futura ley de amnistía borrará sus responsabilidades penales y será solo entonces cuando pueda regresar a España sin correr ningún riesgo. "Ahora mismo la situación del señor Puigdemont es la misma que existía con anterioridad a la ley. No puede pisar suelo español sin ser detenido", recuerda Díez.

Hasta entonces pasarán algunos meses. En primer lugar, la ley debe ser aprobada por el Congreso y el Senado. Seguidamente debe ser publicada en el BOE. "Esa iniciativa legislativa puede aprobarse o no, hasta que no esté publicada en el BOE no será una ley vigente", afirma Bosch. Si Puigdemont viniera a España antes de que esto sucediera, podría incluso entrar en prisión. "En los casos precedentes, que son los de Junqueras y otros dirigentes independentistas, sí se acordó la prisión provisional", recuerda Bosch.