Puigdemont defiende que seguirán adelante con el referéndum el 1-O "a pesar de las amenazas"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado las actuaciones que el Estado está llevando en Catalunya para impedir el referéndum del 1-O: "Para el Estado español, no parece que la principal amenaza sea el terrorismo o la seguridad; son las urnas, las papeletas. Somos todos nosotros, que nos tachan de golpistas y somos prioritarios".

Lo ha dicho en un mitin en el Teatre Principal de Badalona con un aforo lleno de 450 personas, donde muchos se han quedado a las puertas y en el que también han participado el concejal de Badalona Pere Martínez (PDeCAT); el alcalde de Molins de Rei (Barcelona), Joan Ramon Casals, y el presidente de Españoles por el derecho a decidir, Carles Palomares.

Puigdemont ha mostrado su sorpresa por el despliegue de efectivos de la Guardia Civil en Catalunya de los últimos días con motivo de la convocatoria del referéndum: "¿Dónde estaban este verano cuando los necesitaba en el Aeropuerto, cuando la gente perdía los aviones?".

Ha criticado la actuación de Correos que, según ha explicado, ha intervenido un sobre de una comunidad de vecinos en el que venía una mención al referéndum: "Ni en tiempos de Fraga pasaba esto". Y ha dicho ver una escalada de la actuación judicial del Estado y ha criticado a la Fiscalía sobre la que ha ironizado que considera la "condición de ser catalán" ilegal, y que podrían llegar a cambiar el código penal para recibir una querella sólo por el hecho de serlo.

Por eso, ha reiterado la importancia de estar celebrando el mitin en Badalona pese a la advertencia del Gobierno de no hacerlo y ha avisado de que "pese a las amenazas y las prohibiciones" la campaña en favor del 'sí' al referéndum continuará. Ha llamado a los catalanes a votar el 1 de octubre porque considera que el futuro les interpelará: "El futuro nos dirá ¿Qué hacías mientras nos jugábamos el futuro? ¿Estabas en el sofá, lo miraste desde fuera o cogiste una papeleta y la pusiste en una urna?".

Previamente, el concejal de Badalona ha celebrado que el acto se haga en su ciudad que asegura que siempre se ha puesto del lado del pueblo, ha recordado que la mayoría del ayuntamiento de la ciudad es independentista y ha afirmado no tener miedo: "Tenemos ilusión y con esta ilusión iremos a votar el 1-O".

Casals, que también es diputado en el Parlament, ha explicado que el jueves, tras asistir a dar apoyo a las imprentas registradas de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), volvió a Molins de Rei (Barcelona) siguiendo a la Guardia Civil y dos agentes le identificaron: "Les vi en la cara que no sabían qué estaban haciendo aquí". El presidente de Españoles por el derecho a decidir ha explicado que era concejal del PP, que abandonó el partido "tras las mentiras y los incumplimientos del" partido, que ha asegurado que no pudo soportar y dijo basta porque considera que no se puede jugar con la gente.