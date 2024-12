Puente presentará ante el Supremo el informe que "desmonta algunas falsedades" de Aldama

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que su departamento ha preparado un "informe muy extenso" para demostrar que las acusaciones de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', sobre obras supuestamente amañadas o pago de mordidas son "falsas". El ministro ha avanzado que los informes del Ministerio se entregarán este lunes al Tribunal Supremo con el objetivo de "desmontar algunas falsedades".

Así lo ha informado Puente en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo organizado en Valladolid por El Diario de Castilla y León-El Mundo y también en su intervención dentro del acto. "De momento, lo que ha hecho el Gobierno ha sido desmontar algunas de las falsedades que se están viviendo en sede judicial", ha zanjado preguntado por los documentos entregados por Aldama ante el Supremo sobre diez constructoras que lograron 96 contratos a cambio de, supuestamente, comisiones ilegales al exministro José Luis Ábalos.

Puente ha afirmado que "llega un punto" en el que ya "no se cree nada" de lo que diga alguien como Aldama, de quien ha ironizado con que entregue a los juzgados "papelitos subrayados en color rosa y verde sobre mordidas" que posteriormente se demuestran sin relevancia. "Hay muy pocos licitados, no tenemos ninguna capacidad adjudicadora. Lo que se acredita en el caso de Adif es completamente falso y chusco", ha defendido. "Todo lo que ha dicho es absolutamente falso", ha resumido Puente.

El pasado viernes, la Dirección de Gabinete de Presidencia de Adif y Adif AV publicaron un informe que investigó las alegaciones de irregularidades en la adjudicación de contratos entre junio de 2018 y julio de 2021. Tras el estudio de dichos contratos que se han analizado para comprobar la documentación que presentó al Tribunal Supremo Aldama, Adif ha concluido que no se ha detectado ninguna irregularidad o trato de favor.

Sobre la foto de Aldama con Ábalos

"Es evidente" que Aldama estuvo "por ahí, ha dicho en referencia a la nueva fotografía que publica El Mundo, donde aparece Aldama reunido con el exministro José Luis Ábalos y enviados diplomáticos de Juan Guaidóen la planta noble de la sede del PSOE, en Ferraz. No obstante, ha añadido que lo que "está por determinar" es el "para qué o qué es lo que aportó "un hombre que no conocía ni le había visto en su vida", según ha dicho. Y ha añadido que las fotos que van apareciendo no aportan "nada nuevo".

"Ya se ha explicado en multitud de ocasiones que ese participó señor en no sé qué manera, eso tendrá que explicarlo quien le dio entrada en negociaciones con el Gobierno o con embajadores de Venezuela, no es nada nuevo", ha rematado. Preguntado por la semana judicial, Puente ha asegurado que lo afrontan "con normalidad" y "trabajando", porque los temas judiciales "tienen su vida propia".