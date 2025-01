El PSOE se querella contra Martínez-Almeida por calificar al partido de "organización corrupta"

El PSOE ha anunciado este miércoles que presentará una querella contra el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, por presuntas "calumnias e injurias graves y con publicidad" por unas declaraciones que hizo el pasado diciembre, en las que calificó al Partido Socialista de "una organización corrupta".

Las declaraciones se hicieron entre el pasado 16 y 17 de diciembre, en las que afirmaba, entre otras cosas, que en el PSOE había una "trama corrupta" y que el secretario de Organización, Santos Cerdán, junto a otros dirigentes socialistas amparaban a esa trama corrupta. Además, dijo que precisamente Cerdán era quien tenía negocios con el presunto conseguidor del caso Koldo Víctor de Aldama.

Para los socialistas, esas palabras de Almeida forman parte de un discurso "difamatorio" y con el que se pretende "dañar la imagen y el honor" del Partido Socialista Obrero. Y por eso, presentan esta querella para que se retracte y si no lo hace, seguirá adelante. "En unos días tendrá un acto de conciliación y será ahí donde tenga que ratificar estas palabras que sin duda son ofensivas", ha señalado este miércoles la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

"Aquí el único partido que ha sido catalogado como corrupto es el Partido Popular, que sigue todavía en una sede pagada con fondos B y tenemos a un M. Rajoy que sigue en busca y captura porque, según el PP esta persona no existe", ha aseverado Maroto en declaraciones a los medios desde la concentración contra las talas en Plaza Santa Ana.

"El Partido Socialista vino a regenerar no solo la democracia, sino a combatir la corrupción y los hechos lo demuestran. De momento, el Partido Popular hechos pocos, muchas palabras y desde luego creo que el alcalde va a tener que ir a ese acto de conciliación a ratificar unas palabras que son totalmente contrarias a la realidad", ha añadido.

En este sentido, la portavoz socialista ha indicado que, a día de hoy, "el PSOE no tiene en sus filas a ningún corrupto". "Cosa distinta es el PP que, por ejemplo, la señora Millán sigue en las filas del Partido Popular, no se ha abierto ningún tipo de causa contra ella y, en cambio, hablan de presunción de inocencia que es la misma que pedimos también para aquellos socialistas", ha remarcado. "Con causas que todavía se tienen que dilucidar, será un juez el que determine si hay o no corrupción. Lo cierto es que no hay nadie en las filas del PSOE en este momento que esté imputado, a diferencia del Partido Popular", ha señalado Maroto.

Almeida se reafirmó en las declaraciones

El regidor 'popular' llegó a asegurar que Aldama estaba en "el día a día" del PSOE y del secretario de Organización del partido, manifestando que tiene "la sensación" y "el sentimiento" de que los socialistas están encubriendo esta trama de corrupción". "Obviamente hay que investigarlo y se llegarán a las conclusiones. Pero nadie pensará que Pedro Sánchez, José Luis Ábalos o Óscar Puente van a decir la verdad en este asunto. Por supuesto se están encubriendo los unos a los otros, en mi opinión. Pero lo que es obvio es que aquí hay una trama de corrupción. Y por ahora el único que ha dicho la verdad y además lo ha respaldado es Víctor Aldama", ha zanjado.

Esto dijo aquel 16 de diciembre y después, el 17, volvió a insistir en las misas pese a que el PSOE anunció acciones legales contra él. El regidor madrileño dijo que resultaba un "honor" que los socialistas presentaran una denuncia contra él y afirmó que no se retracta de las declaraciones que han motivado las acciones judiciales porque considera que el Partido Socialista es una "organización corrupta".

Ayer martes, el alcalde de Madrid se reafirmó en que el partido es una "organización corrupta" y que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hace un "ejercicio de ocultación" cuando "destruye (posibles) elementos probatorios". En una entrevista en Telecinco, el primer edil confirmó que aún no le había llegado la querella anunciada por los socialistas por un presunto delito de injurias y calumnias pero que lo está "deseando".

Además, volvió a acusar a Santos Cerdán, señalando que "el secretario de Organización del PSOE está en estos momentos en los tribunales". "Es que el conductor de Pedro Sánchez en las primarias está en estos momentos imputado. Es que esto se hizo desde el partido y se hizo desde el gobierno. Es que tenemos pruebas ya que apuntan al ministro Ángel Víctor Torres. Es que tenemos pruebas que apuntan a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Por tanto, creo que no es aventurado decir que en el PSOE hay una trama y una organización corrupta", se ha reafirmado.