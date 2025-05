Ábalos niega trato de favor a la empresa de Aldama en Canarias para la compra de mascarillas durante la pandemia: "Yo no intermedié con nadie"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho este lunes que no tuvo "ninguna relación" con el Gobierno de Canarias, ni en el plano político, ni administrativo, para intermediar con la compra de material sanitario durante la pandemia. Lo ha afirmado en su comparecencia en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia.

Tras una primera convocatoria el pasado 28 de abril pospuesta por motivos de salud, la comparecencia ha comenzado a las 13:00h peninsulares. Se planteó acogerse a su derecho a no declarar por estar investigado por el Supremo, pero finalmente sí respondió a las preguntas de los grupos parlamentario. El Parlamento de Canarias investiga en esta comisión parlamentaria contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia, entre ellos un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas por un importe de cuatro millones de euros a la empresa RR7, así como la compra de material por doce millones de euros a Soluciones de Gestión 12 millones de euros, la empresa de Víctor de Aldama, comisionista investigado en el caso Koldo.

Al respecto, Ábalos ha asegurado no tuvo "nada que ver", con la llegada de la empresa de Aldama a Canarias, a pesar de las vinculaciones que se investigan entre este y Koldo García, entonces principal asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. "Puedo entender que cuando una empresa ha cumplido sea una referencia", ha añadido Ábalos, que asegura que no es "ingenuo", pero que no se "esperaba esto".

El exministro no sabe "cómo y a través de quién" llegó Soluciones de Gestión a las islas, pues él, dice, no habló "ni antes ni durante ni después" con nadie del Gobierno canario, entonces presidido por el socialista y acutal ministro Ángel Víctor Torres. "Yo no intermedié con nadie. Muchas propuestas era muy aventureras, no me transmitían confianza y las derivé todas a la subsecretaría que es la que llevaba las contrataciones", ha asegurado.

Ábalos ha mantenido un importante rifirrafe con Fernando Enseñat, diputado regional con el PP, quien le ha reprochado su cercanía con Torres y le ha dicho que no le cree, a lo que Ábalos ha respondido: " "Me da igual". En toda su comparecencia, el exministro, investigado en el Supremo por el caso Koldo, ha negado que mediara para "contratitos": "Estaba bastante superado como para preocuparme por contratos administrativo", ha agregado, tras lo que ha añadido que en la pandemia tuvo momentos de "mucha soledad".

Defiende su gestión y Koldo no era su mano derecha

El exministro de Transportes y que sigue manteniendo su escaño en el Congreso dentro del Grupo Mixto, ha defendido su gestión, de la que se siente "satisfecho", en un momento en el que el objetivo era proteger a los transportistas y reducir el número de muertes. Y ha negado de forma tajante que cobrara comisiones de ningún tipo: "Es imposible ocultar cosas. Se ve en la vida cotidiana, en el patrimonio, las cuentas... las cosas no se pueden esconder. Y, sin embargo, está ahí el tema", se ha quejado.