El Senado se enfrenta este lunes a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' entre la incógnita de si el PP citará a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El Partido Popular propondrá a Eloy Suárez como presidente de la comisión en la que la formación liderada por Núñez Feijóo sopesa llamar a múltiples dirigentes socialistas. Entre ellos, ya ha anunciado que pedirá la comparecencia de Francina Armengol por los contratos de material sanitario de su Gobierno en Baleares con empresas investigadas en la trama.

La comisión de investigación tratará de indagar en los contratos públicos formalizados durante la pandemia con la intermediación de Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, "así como otros posibles casos de corrupción derivados de la trama investigada" en la conocida como 'Operación Delorme'.

Sin embargo, la 'guerra de comisiones' ha comenzado antes de su apertura en el Senado. Dirigentes de ambos partidos políticos han arrancado un cruce de acusaciones con el que tratan de descentrar la atención en sus frentes abiertos.

"Armengol jamás negoció nada ni con Koldo ni con nadie"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ya ha anunciado que su formación pedirá la comparecencia de Francina Armengol por los contratos del Gobierno de Baleares con la empresa investigada en la 'trama Koldo' durante la pandemia.

Este mismo lunes, fuentes cercanas a Francina Armengol han desmentido a laSexta la información difundida este lunes de que Koldo García mantenía interlocución directa con Armengol. "La presidenta jamás negoció nada ni con Koldo ni con nadie", han espetado estas fuentes, que han asegurado que la trama "'influenciaba' tanto que no consiguieron ningún contrato más".

En este sentido, han detallado que la información "no dice ni en qué supuesta conversación basan esto ni quién dice qué". "Se acusa de algo que no detallan. Es todo una ceremonia de la confusión. Por no haber no había ni consejero; era una consejera, Patricia Gómez", han expuesto.

El PSOE señala a Ayuso

También hoy, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha vuelto a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. Puente ha asegurado que Ayuso es "responsable" de "salir en defensa" de Alberto González cuando es "un ciudadano particular", así como de haber "mentido" diciendo que se trataba de una inspección fiscal cuando González está siendo investigado por varios delitos.

"Hay una convivencia con una persona que ha cometido presuntamente un delito y que con producto de ese delito adquiere una vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad", ha añadido Puente, que además ha reiterado que González Amador es "el testaferro" de Ayuso: "Utilizo muchas veces el sarcasmo, pero tengo razones fundadas para sospechar que algo de eso hay, sí".

Desde el PP madrileño ya han respondido al ministro. El secretario general de la formación en la región, Alfonso Serrano, ha asegurado que "lo que haga la presidenta del ámbito de sus relaciones personales es algo que al señor Óscar Puente no le incumbe". En este sentido, ha indicado que el ministro está ahí "para esparcir basura y tapar lo que tenga que ver con el ministerio que es uno de los principales focos de esta trama que afecta al PSOE".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también ha apuntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid horas antes del comienzo de la comisión de investigación.

Torres ha instado a analizar "con luz y taquígrafos" las comisiones de investigaciones que esta semana constituirán Congreso y Senado para indagar en el 'caso Koldo' y en la compra de material sanitario en el conjunto de España durante la pandemia.

En declaraciones a TVE, Torres ha insistido en que en estos trabajos parlamentarios se pongan "las cosas claras", incluido lo que le afecta como expresidente del Gobierno canario, que adquirió mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, promovida por Koldo García, ex-asesor del exministro José Luis Ábalos.

Respecto a la adquisición de mascarillas a la empresa del 'caso Koldo' por parte de su Gobierno en las Islas Canarias, el ahora ministro ha insistido en que no dio "ninguna orden" para que se contratase con esta empresa y ha recordado que cada mascarilla les costó 2,5 euros y que en la Comunidad de Madrid se llegaron a abonar 6 euros por unidad.

En este sentido, ha vuelto a señalar a la presidenta de la Comunidad de Madrid insistiendo en que es "necesario" que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, explique la compra de material sanitario por parte de su Gobierno durante la pandemia.

Así, ha reiterado que el PP estaría pidiendo la dimisión de responsables del PSOE si afrontasen un caso como el del presunto fraude fiscal de la pareja de la mandataria madrileña: "Con qué moral pides a los madrileños que paguen sus impuestos cuando protege a quien no lo hacen", ha añadido.