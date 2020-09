El PSOE y Unidas Podemos van a registrar en el Congreso la solicitud de una comisión de investigación de la 'Operación Kitchen' sobre el presunto expionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Asó lo aseguran fuentes del PSOE a laSexta. Aseguran que están hablando con otros grupos para intentar -dicen- de manera conjunta.

Este martes Esquerra ha pedido una comisión de investigación al PP sobre la 'Kitchen': "Si se hacían esto entre ellos, qué no habrán hecho con sus contrincantes", se ha preguntado Gabriel Rufián en el Congreso. En su opinión, "la guerra sucia del PP da incluso para ilegalizar el partido".

Varios grupos exigen explicaciones a Pablo Casado tras conocerse el escrito de Anticorrupción. Sostiene el objetivo era hacerse con material comprometedor para altos dirigentes del PP, entre ellos se cita al expresidente Mariano Rajoy y a los exsecretarios generales del Partido Popular María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

Pablo Casado ayer se pronunció por primera. Dijo que hay que reafirmar la presunción de inocencia, a raíz del escrito de la Fiscalía en la 'Operación Kitchen', y a quien le pide explicaciones, le recuerda que entonces era diputado por Ávila y que no tenía responsabilidad en el partido.

"De las personas a las que afecta esta información, ninguna está en la política activa, ni en el Comité Ejecutivo. Y esta Dirección Nacional va as ser firme para cumplir la ejemplaridad y honorabilidad", ha dicho en una entrevista en 'El Mundo'.

Ha asegurado que cuando se pronuncie la justicia, lo valorará: "No voy a comentar el escrito de la Fiscalía que además está liderada por una exministra del señor Sánchez (Dolores Delgado) y envuelta en un turbio caso de extorsión policial, empresarial y periodística".

Desde el PSOE le han pedido al presidente del PP que se desmarque públicamente y adopte medidas disciplinarias contra Cospedal y Fernández Díaz. "El PP actual debe rendir cuentas inmediatamente", ha dicho la portavoz, Adriana Lastra. "Se trata de algo orquestado desde la dirección del PP para destruir pruebas de Bárcenas de la contabilidad B", ha insistido.

Casado ocupaba un puesto de responsabilidad y debe dar explicaciones

Lastra ha afirmado que es "una trama corrupta del PP contra el Estado y la democracia" y por eso cree que Casado debe dar explicaciones". "Todo apunta a que Rajoy tenía constancia y Casado ocupaba un puesto de responsabilidad". Es más, ha dicho que Casado hoy es presidente "gracias al apoyo" de Cospedal.

En Podemos dicen que es "insoportable en democracia y no tenemos claro que el PP haya hecho propósito de enmienda", ha asegurado Pablo Echenique. "Esto es peor que el Watergate, esto es peor que poner micrófonos en despachos ajenos", ha añadido.

"Hay que averiguar hasta qué punta la segunda fuerza política tienen aún en su seno a personas vinculadas con lo que se está investigando", ha asegurado el portavoz de Podemos en el Congreso.

Más País, Compromís y EH Bildu se suman a pedir la comisión de investigación

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado las acusaciones de la Fiscalía de "extraordinariamente graves: "Cuando el PP estaba en el gobierno utilizaba las estructuras públicas y a la policía para chantajear a alguien de sus propias filas" y habla de "estructura mafiosa contra el Estado de Derecho y las instituciones".

"Casado nos debe una explicación. Con una mano bloquea la justicia y con otra tapa el escándalo sobre su partido. Es muy grave. Estamos trabajando con otros grupos para comisión de investigación", ha apuntado.

Joan Baldoví, de Compromís, también ha expresado su respaldo para pedir que se constituya esa comisión.

EH Bildu también se suma a la petición para crear esa comisión de investigación: "Tiene todos los ingredientes de un escándalo: el PP, sus casos de corrupción y un Gobierno implicado desde el Secretario de Estado hasta el ministro del Interior y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy" y añaden: "Han utilizado fondos reservados y a la Polícia Nacional para cometer un ilícito: buscar documentación que implicaba directamente a la financiación del PP. Todo ello utilizando medios y fondos públicos".

Ciudadanos y el PNV lo estudiarán

Ciudadanos, por su parte, no ha aclarado su postura: "Por Ciudadanos no va a quedar que se investigue la corrupción de cualquier partido político", ha dicho Edmundo Bal, que pide no olvidar el caso Neurona y Podemos. Pero sobre la comisión que promueve ERC, afirma que primero estudiarán los términos.

El PNV ha dicho que analizarán esa comisión, "no obstante, la supuesta implicación de altos cargos del Partido Popular en esta operación de espionaje al extesorero Bárcenas, la posible obstrucción a la justicia en una investigación sobre la financiación ilegal de un partido político, y el detalle de los mensajes del que fuera secretario de Estado de Seguridad apuntan a unas prácticas graves y censurables, que abren muchos interrogantes y ante las que cabe pedir explicaciones y más información".