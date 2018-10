Prostitución, ETA y Venezuela: Casado vuelve a los 'hits' de la oposición más dura del PP para pedir elecciones

Con la campaña de las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, al Congreso han llegado las grandes comparaciones del Partido Popular. "La Junta gasta más en prostitución que en educación", afirmaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en declaraciones a 'esRadio'. Palabras que llevaba por otro lado el presidente de los populares andaluces: "Hemos visto hasta consumo de cocaína".

También, hablan de que los niños no saben. "Lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León", aseguró la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina. También se han podido ver las teatralizaciones en el Parlamento. "Tienen a las prostitutas desconcertadas", afirmó la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat.

Y siempre a mano está Venezuela. "Tenía ya cara de Zapatero cuando empezó la legislatura y ahora se le está poniendo cara de Maduro", ha considerado García Egea, en referencia al presidente del Gobierno. Incluso, Pablo Casado ha llevado su oposición hasta Bruselas para advertir, según ha señalado, de lo malo que son los Presupuestos de Sánchez para España.

El líder del PP también ha aprovechado para atacar al presidente del Gobierno, que, según sus palabras, "manda a Iglesias a negociar con un preso golpista y a Zapatero con un terrorista como Otegi". También reprochan a Sánchez que Pablo Iglesias sea su vicepresidente de facto y, para ellos, Zapatero siempre está en el recuerdo. "Se ha convertido en un plagio", le ha afeado Casado.

Su oposición recuerda a la de los tiempos más duros contra el expresidente socialista. "Usted se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere posiciones", afirmaba Rajoy en una de sus pasadas intervenciones en el Congreso de los Diputados. Hay voces en el partido que llaman a la moderación, como Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco: "El discurso del futuro es el de la moderación y Casado está llamado a encarnarlo".

Sin embargo, ellos lo tienen claro. "Al que no le guste, seguramente no será del Partido Popular". Repiten su mantra: se refieren a Sánchez como "okupa" y afirman que no pararán hasta sacarle de allí.