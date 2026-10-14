Los profesores de Madrid comienzan una huelga indefinida para exigir "más recursos y mejores condiciones laborales"

Decenas de personas durante una concentración de profesores del ciclo de Educación Infantil (0-3) en Madrid

¿Por qué es importante? Los sindicatos educativos madrileños han convocado una concentración en Sol en el arranque de la huelga indefinida. Entre sus reivindicaciones está la mejora del horario lectivo y de las ratios para una adecuada atención a los alumnos con diversidad educativa y la lucha contra la segregación educativa.

La educación pública en Madrid enfrenta una huelga indefinida desde el 14 de octubre, impulsada por sindicatos como CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a plataformas docentes. Exigen más recursos, mejores condiciones laborales y una educación de calidad. La convocatoria culmina un proceso de movilización por la falta de negociación y financiación adecuada por parte de la Consejería de Educación. Las demandas incluyen mejorar el horario lectivo, reducir las ratios, combatir la segregación educativa y mejorar salarios e infraestructuras. Las protestas incluyen paros, piquetes y una manifestación en Madrid.

La educación pública madrileña está convocada desde este 14 de octubre a una huelga indefinida para exigir "más recursos, mejores condiciones laborales y una educación pública de calidad".

La protesta está organizada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, así como por las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, que también promueven este miércoles a mediodía una concentración en la Puerta del Sol.

En su convocatoria, las organizaciones sindicales, defienden que "con esta huelga culmina un proceso de movilización docente que lleva ya varios cursos". "La falta de voluntad de mejora y negociación de la Consejería de Educación, así como la infrafinanciación y el deterioro de la educación pública madrileña llevaron en junio a que el profesorado madrileño decidiera esta huelga", defendieron.

Entre sus reivindicaciones está la mejora del horario lectivo y de las ratios para una adecuada atención a los alumnos con diversidad educativa y la lucha contra la segregación educativa. También piden mejoras salariales, menos burocracia y mejores infraestructuras.

De momento, los organizadores plantean un calendario de actividades, con paros y piquetes informativos hasta este viernes, día en que también han convocado una manifestación en Madrid, desde Atocha a Sol a partir de las 18 horas.

Estas convocatorias se solapan con la acampada instalada con decenas de tiendas de campaña en la Puerta del Sol desde hace más de dos semanas, en defensa de una vivienda digna y que eclosionó con el 'caso Maricarmen'.

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