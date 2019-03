Primer encuentro entre Rajoy y Aznar tras el ‘enfado’ en las europeas

ENCUENTRO CORRECTO, PERO NO AMABLE

José María Aznar y Mariano Rajoy se han encontrado, como es habitual, en la clausura de los cursos de verano de FAES pero este año no ha habido charla entorno a una mesa en el jardín. Es la primera vez que presidente y expresidente coinciden en un acto público después del enfado en las elecciones europeas cuando el PP no invitó a Aznar a participar en un mitin y éste se quejó en los medios. Dentro, en su discurso, el expresidente le ha pedido a Rajoy que no le entre la fatiga y Rajoy ha dicho que es optimista.