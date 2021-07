Una juez de Barcelona ha citado a declarar como investigado al tuitero Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez en las redes sociales, por difundir un documento falso que afirmaba que el exministro de Sanidad Salvador Illa tenía una PCR positiva durante 'El Debat' de laSexta sobre las elecciones catalanas.

Según han explicado fuentes jurídicas a laSexta, el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha citado a Alvise Pérez como investigado el próximo 23 de septiembre al atribuirle los delitos de falsedad documental e injurias.

La Fiscalía también pidió que los Mossos d'Esquadra analizaran el perfil del denunciado para contextualizar la publicación investigada con otras similares y la difusión efectiva de las mismas.

La juez ha citado a Alvise para interrogarle como investigado, tras haber tomado declaración el mes pasado al propio Salvador Illa, quien comunicó su intención de personarse como acusación particular en la causa para defender su "honorabilidad" tras las "calumnias" vertidas por el tuitero.

Polémica por un debate en laSexta

El PSC denunció ante la Fiscalía a Alvise Pérez por haber difundido en redes sociales una falsa PCR positiva de COVID-19 en la que se incluía los datos de Salvador Illa.

La querella hace referencia a un tuit publicado por Pérez durante 'El Debat' de laSexta, en el que se adjuntaba la imagen del resultado de un test PCR positivo con el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de Illa, fechado el pasado 6 de febrero.

"En el citado comentario se falta de forma manifiesta al honor del interpelado, con total desprecio a la verdad", sostenían los socialistas en su denuncia.

laSexta ya pudo comprobar que el texto no corresponde a ningún documento emitido por el hospital QuirónSalud de Barcelona. Fuentes del centro aseguraron que no existía "ningún análisis con ese nombre" y que el número de laboratorio es falso: "No es nuestro porque tiene nueve dígitos y el nuestro tiene ocho". La cabecera del documento tampoco coincide con la de los documentos emitidos por este mismo centro.

A pesar de que el tuitero borró el mensaje original en el que difundía el bulo ante sus más de 220.000 seguidores, posteriormente retuiteó a otros usuarios de la red social que estaban divulgando el informe falso.