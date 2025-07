El Gobierno acusa a Vox de "chapotear" en el odio ante los sucesos de Torre-Pacheco con el "silencio cómplice" del PP

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado su "rotunda condena" por los altercados en Torre-Pacheco (Murcia) y ha acusado a Vox de "chapotear" en el odio ante estos sucesos y al PP, de un "silencio cómplice".

"Cuando el odio se ha alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. Y cuando traficas además con ese odio, las consecuencias pueden ser absolutamente desconocidas", ha advertido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Además, ha afeado que "en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox" y "también con el silencio cómplice del Partido Popular".

En concreto, sobre las declaraciones del líder regional de Vox en las que dice que toda la violencia que se vive en Torre-Pacheco es culpa del PP y PSOE por financiar y llenar las calles de inmigración ilegal, Alegría ha indicado que "este tipo de expresiones claramente incitan al odio" y ha recordado que hay una denuncia ya registrada en este caso por el PSOE de Murcia.

Además, Alegría ha advertido de que este "combustible" se vuelve mucho más "peligroso" cuando se "señala a un grupo de personas" diferentes por su color de piel y cuando se "une inmigración con violencia", cuando "inoculas miedo y, en definitiva, cuando inoculas terror".

Por ello, ha instado a "poner pie en pared" contra "aquellos que trafican con este odio, con aquellos que explotan el miedo y que explotan también la ignorancia y la mentira".

La ministra no ha descartado que lo que se está viviendo en Torre-Pacheco se pueda extender a otros territorios, aunque ha vaticinado que estas imágenes no se verán "seguramente" en barrios con renta per cápita más alta.

En todo caso, Alegría ha celebrado que España "no se parece en nada a esos violentos que lo maltratan con la excusa de estar defendiendo a España" y ha añadido que "el mejor disolvente para eliminar ese odio es contar la verdad".

En este sentido, ha ofrecido algunos datos como que la tasa de criminalidad en España es "una de las más bajas del mundo"; que "el 73% del conjunto de los delitos cometidos en España en el año 2023-últimos datos de los que tienen estadísticas-, fueron cometidos por personas con nacionalidad española" o que "los extranjeros aportan un 10% de los ingresos en la seguridad social" y "solo suponen un 1% del gasto".

Además, la ministra portavoz ha destacado el "gran trabajo" de la Guardia Civil y la Policía ante los altercados en Torre-Pacheco y ha señalado que, a 13 de julio, había ya 13 detenidos.