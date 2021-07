El Gobierno de coalición ha vuelto a encontrar un foco de debate entre sus ministros. Esta vez, ha venido de la mano del ministro de Consumo y su campaña para reducir el consumo de carne "por la salud y el planeta".

El presidente ya dejó clara su postura este jueves al asegurar que para él, "un chuletón es imbatible" en una rueda de prensa, y hoy desde Moncloa señalan que con esta respuesta lo que se pretende es dejar claro que no van a entrar en este debate porque es "extemporáneo e inoportuno".

Sí reconocen que reducir el consumo de carne está recogido en la agenda de objetivos 2050, pero defienden que es un "debate de futuro" y cuestionan que no se haya tenido en cuenta al Ministerio de Agricultura antes de diseñar y lanzar esta campaña desde Consumo.

En el Ministerio de Agricultura creen que se ha puesto en el disparadero al sector ganadero

Precisamente, desde la cartera liderada por Luis Planas se han mostrado satisfechos por la respuesta del líder del Ejecutivo y aseguran que no van a alimentar más la polémica. Lo que sí lamentan, dicen, es que se haya puesto en el disparadero al sector ganadero, que tanto peso tiene en la economía de nuestro país.

Los que se han mostrado sorprendidos por la respuesta de Pedro Sánchez han sido los dirigentes del Ministerio de Consumo. Fuentes aseguran que no se la esperaban, pero dejan claro que no van a discutir nada con el presidente del Gobierno. Si bien, han resaltado que cuando hay una polémica con ministros socialistas, este "no media de ninguna manera, y menos públicamente".

A pesar de la polémica generada, en la cartera de Alberto Garzón dicen que se trata de una campaña puntual y muestran su satisfacción porque, a su juicio, han conseguido concienciar a la gente sobre este tema. Asimismo, han querido dejar claro que no habrá una crisis en el seno del Ejecutivo de coalición en lo que respecta a este tema.

El ministro de Consumo tampoco ha encontrado el apoyo en Sanidad. Y es que Carolina Darias ha señalado que lo correcto es "tener una dieta sana y equilibrada que aporte los nutrientes que necesita nuestro organismo". Considera que la alimentación "debe ser equilibrada y completa, con la ingesta de proteínas, minerales...".

La cartera dirigida por Garzón cree que esta polémica ha logrado concienciar a la gente

Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, se ha mostrado también dura contra esta campaña lanzada por Garzón y ha recordado que ella ya se posicionó en contra de la que lanzó asegurando que "el azúcar mata".

"Las campañas hay que hacerlas siempre en positivo. Tenemos la mejor gastronomía del mundo, es uno de los productos más valorados, y todo con moderación es saludable", ha señalado en declaraciones a 'RNE'. También ha insistido en que "cada uno tiene una responsabilidad en el Gobierno y todo lo que se hace puede influir en otros".

El ministro Ábalos también considera que "es un debate polarizante" y cree que no se debe "abordar desde una sola posición", sino que él apuesta por que sea "omnidireccional" y se pueda estudiar desde las distintas partes del Gobierno.