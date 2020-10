Hoy se celebra en Oviedo la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Una convocatoria marcada por la pandemia de coronavirus, que en las últimas semanas ha provocado un incremento de contagios en la región.

Ante la situación epidemiológica actual, la Fundación trasladará esta celebración al Hotel de la Reconquista y tendrá un aforo muy reducido, aunque no han precisado el número exacto. Habitualmente, se llevaba a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Asimismo, no se solicitará a los premiados que viajen y a pesar de que no asistan a la gala, recibirán tanto la escultura como la insignia, el diploma y la dotación económica correspondiente al galardón obtenido. En años anteriores, si no asistían solo recibían el diploma.

Para reducir los contactos sociales, la Fundación también ha decidido suspender el almuerzo y la recepción que se venían ofreciendo con motivo de la entrega de los Premios.

Además de estas restricciones anunciadas en la página web oficial, se obliga a los asistentes tienen que comprometerse a no participar en ninguno de los actos si padecen síntomas compatibles con el coronavirus, mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla en todo momento, así como respetar las medidas sanitarias aplicadas por la organización.

Esta es la segunda edición en la que participará la princesa Leonor, que ha viajado a Asturias junto a los reyes Felipe VI y Letizia y a la infanta Sofía.

La entrega tendrá lugar a las 18:30 horas y podrás seguirla en directo a través de laSexta.com. Estos son los galardones que se entregarán:

· Concordia: Sanitarios españoles en primera línea contra el COVID-19

· Artes: Ennio Morricone y John Williams

· Comunicación y Humanidades: Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Hay Festival of Literature & Arts

· Ciencias Sociales: Dani Rodrik

· Deportes: Carlos Sainz Cenamor

· Letras: Anne Carson

· Investigación científica y tecnológica: Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès

· Cooperación Internacional: Gavi, The Vaccine Alliance