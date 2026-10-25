Los políticos condenan los actos vandálicos de Barcelona: "Las diferencias se defienden con argumentos, no con violencia"

Los detalles Las partidos concuerdan en rechazar la violencia de este sábado en la ciudad condal. En algunos casos, como Alberto Núñez Feijóo, también han aprovechado para cargar contra el Gobierno: "España necesita un cambio que nazca en las urnas, con libertad y respeto".

El pasado sábado, Barcelona fue escenario de disturbios que dejaron 128 detenidos, 72 de ellos menores, tras una convocatoria en TikTok. Los actos vandálicos, que incluyeron saqueos y quema de contenedores, han sido condenados por políticos de diferentes partidos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, agradeció el trabajo de los Mossos y subrayó que "la violencia no tiene cabida en Cataluña". Mientras tanto, figuras como Alberto Núñez Feijóo y Xavier Garcia Albiol han criticado al Gobierno y pedido medidas contundentes. Vox y Aliança Catalana han vinculado los disturbios con la inmigración, generando un debate sobre el tema.

128 detenidos, 72 de ellos menores de edad. Ese es el saldo de la tarde-noche de saqueos de comercios, quema de contenedores y bicis en Barcelona este sábado tras una concentración de decenas de jóvenes convocados por TikTok.

Unos actos vandálicos que han conseguido una condena común por parte de los políticos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado los destrozos provocados en Barcelona y ha defendido que "la violencia no tiene cabida en Cataluña nunca". Así, ha querido "agradecer el trabajo de los Mossos por proteger a la ciudadanía y al comercio.

"Protestar es un derecho democrático, pero agredir, intimidar o causar destrozos no lo es. No hay ninguna causa que justifique la violencia. Quien protesta, ejerce un derecho. Quien agrede o destroza, lo vulnera. Y eso merece una condena rotunda. Nos aseguraremos de que quien lo haga, lo pague", ha alertado.

Ahora bien, otros como Alberto Núñez Feijóo también han aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno: "En democracia, las diferencias se defienden con argumentos. Nunca con violencia ni construyendo muros. España necesita un cambio que nazca en las urnas, con libertad y respeto".

Por su parte, el alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales, Xavier Garcia Albiol, ha pedido "actuar con toda la contundencia que permita la ley", tras los disturbios del sábado en el centro de Barcelona.

"Condeno con la máxima contundencia los disturbios que se están produciendo en Barcelona. La violencia y el vandalismo son intolerables y no pueden quedar impunes", ha subrayado.

Otras reacciones

Por otra parte, Vox y Aliança Catalana han vinculado los actos vandálicos con la inmigración, pues han dado por hecho que los altercados los protagonizaron "jóvenes extranjeros", si bien se desconoce la identidad de los detenidos.

En un vídeo publicado en las redes sociales frente a unos de los establecimientos vandalizados anoche en Barcelona, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este domingo que la noche de disturbios y destrozos la protagonizaron "cientos de jóvenes extranjeros". "Hace tiempo que denunciamos que lo que ocurría en Francia e Italia pasaría en España, que no será una excepción si Pedro Sánchez continúa en Moncloa", ha señalado Garriga, que ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje electoral: "El 29N o Vox o el caos".

En la misma línea, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha escrito en X: "No son estudiantes indignados pidiendo mejor climatización en las aulas, son inmigrantes subsidiados destruyendo Cataluña".

La cabeza de lista de Junts para las elecciones generales del 29N, Miriam Nogueras, ha condenado este domingo los disturbios de ayer en Barcelona y ha subrayado que "Cataluña no puede ser un país donde unos levantan la persiana cada mañana y otros la revientan por la noche: Esto no es Francia ni queremos que lo sea".

En unas declaraciones remitidas por el partido, Nogueras ha puesto el ejemplo de Francia para reivindicar que Junts está "en contra de los extremos y de la polarización". "No es equidistancia, es defender a la gente honrada y trabajadora del país", ha agregado.

En la misma línea, el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha considerado que "años de dejadez acaban teniendo un precio". "Barcelona no puede ser rehén de encapuchados que confunden el derecho a la protesta con el vandalismo. Protestar es un derecho, destrozar y robar no. La ciudad merece respeto, seguridad y autoridad", ha indicado en un mensaje en la red social X.

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