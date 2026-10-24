Albania, 11 días ininterrumpidos de protestas contra el Gobierno: nuevos choques entre Policía y manifestantes en Tirana

El contexto Los manifestantes piden la dimisión del primer ministro, Edi Rama, al que acusan de corrupción y que en un video comunicado ha afirmado que no dimitirá y que la respuesta a las protestas será "contundente".

Albania atraviesa un periodo de intensas protestas contra el primer ministro, Edi Rama, acusado de corrupción. Durante 11 días consecutivos, manifestantes, en su mayoría estudiantes, han expresado su descontento en Tirana, enfrentándose a la policía antidisturbios que utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos. Los estudiantes critican también la política educativa del Gobierno. Los disturbios más intensos ocurrieron en el bulevar Deshmoret e Kombit, donde los manifestantes arrojaron piedras a los agentes. Paralelamente, el Partido Democrático convocó una protesta frente a la oficina de Rama, quien atribuye las tensiones a desinformación externa y promete una respuesta contundente. Las manifestaciones siguen a protestas previas contra un proyecto turístico vinculado a Jared Kushner.

Albaniatambién tiene rabia. El país lleva 11 días de manifestaciones ininterrumpidas contra el primer ministro, Edi Rama, al que acusan de corrupción. Pero la dimisión de Rama no llega y el cansancio en los manifestantes tampoco. Este sábado se volvían a vivir momentos de tensión en la capital, Tirana, donde policía y manifestantes protagonizaban nuevos disturbios.

Cientos de estudiantes volvieron a manifestarse este sábado en el centro de la ciudad y fueron reprimidos por la policía antidisturbios. Los estudiantes, que iniciaron sus manifestaciones diarias a comienzos de la semana pasada, se reunieron por la tarde frente al Ministerio de Educación para protestar también contra la política educativa y universitaria del Gobierno.

Según las imágenes en directo de los canales de noticias 'News24' y 'A2 CNN', la Policía intentó dispersar la protesta con cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes -muchos de ellos encapuchados- lanzaban piedras y ladrillos contra los agentes. Los enfrentamientos más fuertes se produjeron en el bulevar Deshmoret e Kombit, la principal avenida de Tirana.

En las protestas de la semana pasada, los manifestantes prendieron fuego a varios edificios públicos, como los ministerios de Educación y de Finanzas y el Tribunal de Apelaciones.

Al mismo tiempo, el Partido Democrático (PD), la principal fuerza de la oposición, convocó para este sábado una protesta frente a la oficina del primer ministro, situada también en pleno centro de la capital. Rama, que gobierna Albania desde 2013, rechaza dimitir y responsabiliza del conflicto con los estudiantes a redes de desinformación procedentes de Rusia e Irán, así como a grupos de extrema izquierda. Es más, ha prometido que la respuesta a los disturbios seguirá siendo "contundente".

La ola de protestas tiene lugar después de meses de multitudinarias manifestaciones pacíficas contra un proyecto turístico en una zona ecológicamente sensible y protegida, vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

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