Ahora

Disturbios

Albania, 11 días ininterrumpidos de protestas contra el Gobierno: nuevos choques entre Policía y manifestantes en Tirana

El contexto Los manifestantes piden la dimisión del primer ministro, Edi Rama, al que acusan de corrupción y que en un video comunicado ha afirmado que no dimitirá y que la respuesta a las protestas será "contundente".

Estudiantes albaneses en las protesta en Tirana.

Albaniatambién tiene rabia. El país lleva 11 días de manifestaciones ininterrumpidas contra el primer ministro, Edi Rama, al que acusan de corrupción. Pero la dimisión de Rama no llega y el cansancio en los manifestantes tampoco. Este sábado se volvían a vivir momentos de tensión en la capital, Tirana, donde policía y manifestantes protagonizaban nuevos disturbios.

Cientos de estudiantes volvieron a manifestarse este sábado en el centro de la ciudad y fueron reprimidos por la policía antidisturbios. Los estudiantes, que iniciaron sus manifestaciones diarias a comienzos de la semana pasada, se reunieron por la tarde frente al Ministerio de Educación para protestar también contra la política educativa y universitaria del Gobierno.

Según las imágenes en directo de los canales de noticias 'News24' y 'A2 CNN', la Policía intentó dispersar la protesta con cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes -muchos de ellos encapuchados- lanzaban piedras y ladrillos contra los agentes. Los enfrentamientos más fuertes se produjeron en el bulevar Deshmoret e Kombit, la principal avenida de Tirana.

En las protestas de la semana pasada, los manifestantes prendieron fuego a varios edificios públicos, como los ministerios de Educación y de Finanzas y el Tribunal de Apelaciones.

Al mismo tiempo, el Partido Democrático (PD), la principal fuerza de la oposición, convocó para este sábado una protesta frente a la oficina del primer ministro, situada también en pleno centro de la capital. Rama, que gobierna Albania desde 2013, rechaza dimitir y responsabiliza del conflicto con los estudiantes a redes de desinformación procedentes de Rusia e Irán, así como a grupos de extrema izquierda. Es más, ha prometido que la respuesta a los disturbios seguirá siendo "contundente".

La ola de protestas tiene lugar después de meses de multitudinarias manifestaciones pacíficas contra un proyecto turístico en una zona ecológicamente sensible y protegida, vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Francia vuelve a las calles contra el Gobierno de Macron: gases lacrimógenos, enfrentamientos y 1.000 detenidos
  2. La estrategia de todo al miedo: Sánchez agita el 'que viene el lobo' para advertir de la derecha y de la ultraderecha
  3. "No se venden": miles de personas inundan Madrid y claman por el futuro de las pensiones en una multitudinaria manifestación
  4. De los "nueve dedos" a las disculpas: Lula y Bolsonaro se enzarzan en el último debate electoral en Brasil, marcado por los reproches personales
  5. Ni con promesas ni con dinero, Trump lo tiene difícil en las 'midterms': "Casi cada encuesta da a los demócratas 4 o 5 plazas en el Senado"
  6. Polémica en la familia Markle: Meghan, "profundamente angustiada" por las acusaciones de posesión de pornografía infantil contra su padre