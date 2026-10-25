Vivas reitera que Ceuta aún no ha vuelto a la normalidad tras tres meses de la entrada masiva y dice que la delincuencia ha subido un 60%

¿Qué ha dicho? El presidente de la ciudad autónoma encabeza la protesta por la vuelta a la normalidad tras la crisis migratoria. "Los ceutíes han tenido que cambiar sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad"", ha reiterado.

Tres meses después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el presidente Juan Jesús Vivas sigue exigiendo el retorno a la normalidad. Vivas denuncia que no ha habido devoluciones administrativas y que la delincuencia ha aumentado un 60%. En una marcha en Madrid, respaldada por el movimiento Mujeres Caballas, Vivas afirmó que los ceutíes han perdido seguridad y libertad, y que la situación es insostenible. Criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber gestionado adecuadamente la crisis y expresó su frustración por la falta de medidas efectivas. Además, destacó el apoyo recibido desde el resto de España.

Ya han pasado tres meses desde la trágica entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio y su presidente sigue clamando porque la ciudad autónoma regrese a la normalidad. Juan Jesús Vivas ha vuelto a denunciar este domingo que la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad y ha lamentado que no se haya producido "ninguna sola devolución administrativa". Además, el líder ceutí ha asegurado que la delincuencia ha subido hasta un 60% desde la llegada de los migrantes.

"Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad. No hemos recuperado la normalidad", ha afirmado el presidente de la ciudad autónoma, antes de la marcha convocada en Madrid por el movimiento Mujeres Caballas.

Vivas ha defendido que la movilización está "más que justificada" porque los ceutíes "han tenido que cambiar sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad". "Es una situación insoportable. Venimos a decir aquí, basta ya. Demandamos, de una manera justa, cívica y pacífica, a la vez que contundente, la vuelta a la normalidad", ha reiterado.

En este sentido, Vivas ha defendido que esa normalidad solo se conseguirá con el retorno de los migrantes que aún están en Ceuta y que ha cifrado en torno a 15.000 personas. "Nos sentimos indignados con el comportamiento del presidente del Gobierno", ha indicado. En su alocución, el presidente de Ceuta ha cifrado en un 60% el incremento de la delincuencia y en un 400% el de las urgencias sanitarias, además de asegurar que la economía ceutí ha caído cinco puntos en su PIB.

Indignación con Sánchez

Asimismo, ha asegurado que, tres meses después de la entrada masiva, no se ha producido ninguna devolución por resolución administrativa y que únicamente ha habido retornos voluntarios o vinculados a la comisión de delitos. "Necesitamos volver a la normalidad y necesitamos que no se vuelva a repetir otra invasión y que se pongan las medidas adecuadas para que esto no ocurra", ha afirmado.

Vivas también ha expresado su indignación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el Ejecutivo central, al considerar que podrían haber empleado los medios y las capacidades disponibles para contener la entrada masiva y facilitar que Ceuta recuperase la normalidad. "Ceuta está indignada con su comportamiento. Ceuta se siente muy frustrada", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado que Sánchez se fuera de vacaciones. "Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", ha agregado. Por otro lado, Vivas ha agradecido a entidad Mujeres Caballas que hayan organizado la marcha y a los ceutíes que se han desplazado hasta Madrid para participar en ella. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha destacado, antes de reivindicar la unidad de los españoles y agradecer el apoyo recibido desde el resto del país.

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