Policías y guardias civiles se manifiestan para exigir una equiparación salarial con los Mossos

La asociación Jusapol, que engloba a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se manifiesta en Madrid desde la sede de la Delegación del Gobierno hasta la Sede del Partido Popular en la calle Génova para exigir la equiparación salarial con los dos cuerpos de policía autonómicos de España, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza.

El cartel de la convocatoria, que ha difundido la asociación a través de las redes sociales, también recoge que la manifestación tendrá un carácter de apoyo a sus "compañeros destinados en Cataluña".

Además, abre con el lema 'Justicia Salarial', pidiendo, a su vez, la adhesión de todos los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil a esta reclamación. Esta no es la primera vez que Jusapol, creada en julio de este mismo año, sale a la calle para realizar esta reivindicación, pues ya se sumaron a otra el pasado lunes 2 de octubre en Alicante. En su página web, indican que no pertenecen a un sindicato, al tiempo que les instan a que "unan sus fuerzas para solicitar con firmeza la equiparación".

"No somos afines a ningún partido político, queremos que los políticos, reconozcan y paguen nuestra labor diaria, ya no nos valen las palmaditas ni los Twitter felicitándonos por las actuaciones, con ello no llenamos el frigorífico, ni pagamos colegios, ni hipotecas", aseguran.

Por otra parte, se quejan de que les han bajado el sueldo un 5% desde el 2008, mientras que "ha subido el IPC un 12%", y que solo han obtenido una mejora en la nómina de 1% en 2016 y otro 1% en 2017 que lo cobrado en el mes de agosto.