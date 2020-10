Correos celebra el 12 de Octubre con una campaña ('Orgullo por lo nuestro') no exenta de polémica. En una apuesta por "el compromiso con el consumo local", lanzan un vídeo promocional con un rap de Sara Socas (voz y letra). En la canción, se habla de sentir orgullo por "nuestra diversidad: de tu barrio, de tu pueblo, de tu propia realidad" y se lanza una dura crítica a "los exaltados que destruyen la nación".

"Solo aquello diferente puede generar unión, no aquellos que dividen ni la gentrificación. Arriba los productores y su dedicación, abajo los exaltados que destruyen la nación (...) El enemigo no está dentro, tampoco fuera. Nos observa desde el centro, desde la cima de la esfera. Ser patriota no es izar una bandera, ni pisar al que lucha por llenarse la nevera. Es ahora cuando hay que apoyar lo nuestro", añade el rap de Socas durante el vídeo.

Un mensaje que no ha gustado ni a Vox ni a PP, que tacha la campaña de "puro antipatriotismo español de inspiración comunista". Así lo ha asegurado vía Twitter la diputada popular Edurne Uriarte: "¿Por qué tenemos que soportar los españoles un ataque a nuestra bandera y a nuestro patriotismo desde Correos?".

Para el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, "están saquenando Correos para propaganda y financiación comunista". Y para delitos electorales de hacer desaparecer la publicidad y papeletas electorales de la oposición, en concreto de VOX, un gravísimo delito electoral que todavía nadie ha aclarado. Que no tiene responsables", ha añadido también en Twitter.

No obstante, la campaña de Correos también tiene defensores. Es el caso de Pablo Echenique, secretario de Programa de Podemos, que sostiene que la campaña es "espectacular".

"Correos se ha pasado Twitter hoy con este temazo", ha añadido el diputado de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jota Cañadas. Alabanzas y críticas en redes sociales para una campaña publicitaria que no ha dejado indiferente a nadie.