Podemos pregunta a Monedero si sabe lo que es un hipster

AFIRMÓ QUE HABÍA MUCHO INTELECTUAL Y POCOS TRABAJADORES

Juan Carlos Monedero afirmó en Antena 3 que Podemos se está volviendo "hipster", con mucho intelectual y pocos trabajadores. Desde la dirección del partido le han preguntado si de verdad sabe lo que es un hipster. El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, ha ironizado sobre el tema en rueda de prensa: "No me he traído la camisa de flores, es difícil que puedan encuadrarme como hipster".